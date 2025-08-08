Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Стихійне сміттєзвалище на Троєщині — на КМДА подали до суду

Стихійне сміттєзвалище на Троєщині — на КМДА подали до суду

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 00:27
Прокуратура через суд змушує КМДА прибрати 4,7 га сміття на Троєщині
Сміттєзвалище. Фото: Київська міська прокуратура

Деснянська окружна прокуратура подала позов, аби зобов’язати Київську міську держадміністрацію прибрати стихійне сміттєзвалище вздовж вулиці Пухівської на Троєщині. Засмічені ділянки площею понад 4,7 га лежать поруч із озером Алмазним і становлять екологічну загрозу. Це вже другий позов прокурорів, спрямований на ліквідацію неконтрольованих звалищ у столиці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Реклама
Читайте також:
Стихійне сміттєзвалище на Троєщині — на КМДА подали до суду - фото 1
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скріншот

Що відомо про сміттєзвалище на Пухівській

Ділянки вздовж Пухівської у Деснянському районі роками засипали будівельними та побутовими відходами. Прокурори вважають, що Київська міська держадміністрація, відповідальна за ліквідацію несанкціонованих звалищ, не виконала вимог закону щодо поводження з відходами. Через бездіяльність мерії суд відкрив провадження за позовом: прокуратура вимагає прибрати сміття й відновити територію.

"...несанкціоноване сміттєзвалище знаходиться у безпосередній близькості до озера Алмазне, що створює потенційну загрозу для довкілля, зокрема, може спричинити забруднення водойми шкідливими речовинами", — зазначає Київська міська прокуратура.

Це вже другий подібний позов Деснянської окружної прокуратури. Попередня справа стосується стихійного звалища на вулиці Меліоративній і також перебуває на розгляді суду. Правоохоронці наголошують, що контроль за виконанням рішень триватиме, допоки місто не усуне екологічні ризики.

Нагадаємо, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розкритикував роботу столичних чиновників, звинувативши КМДА у бездіяльності щодо хаотичного паркування в місті.

Раніше ми також інформували, що колишнього директора департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА взято під варту, проте суд дозволив йому вийти під заставу у 30 мільйонів гривень.

Київ сміття КМДА прокуратура Троєщина
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації