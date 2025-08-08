Прокуратура через суд змушує КМДА прибрати 4,7 га сміття на Троєщині

Сміттєзвалище. Фото: Київська міська прокуратура

Деснянська окружна прокуратура подала позов, аби зобов’язати Київську міську держадміністрацію прибрати стихійне сміттєзвалище вздовж вулиці Пухівської на Троєщині. Засмічені ділянки площею понад 4,7 га лежать поруч із озером Алмазним і становлять екологічну загрозу. Це вже другий позов прокурорів, спрямований на ліквідацію неконтрольованих звалищ у столиці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скріншот

Що відомо про сміттєзвалище на Пухівській

Ділянки вздовж Пухівської у Деснянському районі роками засипали будівельними та побутовими відходами. Прокурори вважають, що Київська міська держадміністрація, відповідальна за ліквідацію несанкціонованих звалищ, не виконала вимог закону щодо поводження з відходами. Через бездіяльність мерії суд відкрив провадження за позовом: прокуратура вимагає прибрати сміття й відновити територію.

"...несанкціоноване сміттєзвалище знаходиться у безпосередній близькості до озера Алмазне, що створює потенційну загрозу для довкілля, зокрема, може спричинити забруднення водойми шкідливими речовинами", — зазначає Київська міська прокуратура.

Це вже другий подібний позов Деснянської окружної прокуратури. Попередня справа стосується стихійного звалища на вулиці Меліоративній і також перебуває на розгляді суду. Правоохоронці наголошують, що контроль за виконанням рішень триватиме, допоки місто не усуне екологічні ризики.

