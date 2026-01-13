Екстрені відключення світла в Києві та Київській області 13 січня — що відомо

Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Києві та окремих районах області застосували аварійні відключення електроенергії через ускладнення в роботі енергосистеми. Обмеження запроваджені задля стабілізації електропостачання та безпеки мереж.

Про це повідомили в ДТЕК і Міністерстві енергетики України у вівторок, 13 січня.

У Києві та області екстрені відключення світла

Причинами вимушених відключень стали наслідки ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти, сильні морози та пошкодження мереж через негоду на Київщині.

Зазначається, що раніше оприлюднені графіки знеструмлень у Києві та області наразі не застосовуються.

Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, вранці ворог атакував столицю та область ударними дронами та крилатими ракетами.

А також стало відомо, що в Київському метро змінено розклад руху поїздів через обстріли РФ.