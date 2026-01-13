Відео
Головна Київ Графіки не діють — у Києві й області екстрені відключення світла

Графіки не діють — у Києві й області екстрені відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 08:58
Екстрені відключення світла в Києві та Київській області 13 січня — що відомо
Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Києві та окремих районах області застосували аварійні відключення електроенергії через ускладнення в роботі енергосистеми. Обмеження запроваджені задля стабілізації електропостачання та безпеки мереж.

Про це повідомили в ДТЕК і Міністерстві енергетики України у вівторок, 13 січня.

Читайте також:

У Києві та області екстрені відключення світла

Причинами вимушених відключень стали наслідки ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти, сильні морози та пошкодження мереж через негоду на Київщині.

На Київщині екстрені відключення світла
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Зазначається, що раніше оприлюднені графіки знеструмлень у Києві та області наразі не застосовуються.

Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Аварійні відключення на Київщині
Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, вранці ворог атакував столицю та область ударними дронами та крилатими ракетами.

А також стало відомо, що в Київському метро змінено розклад руху поїздів через обстріли РФ.

Київ Міненерго Київська область ДТЕК відключення світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
