Екстрені відключення світла в Києві та Київській області 13 січня — що відомо

Графіки не діють — у Києві й області екстрені відключення світла
У Києві та окремих районах області застосували аварійні відключення електроенергії через ускладнення в роботі енергосистеми. Обмеження запроваджені задля стабілізації електропостачання та безпеки мереж.
Про це повідомили в ДТЕК і Міністерстві енергетики України у вівторок, 13 січня.
У Києві та області екстрені відключення світла
Причинами вимушених відключень стали наслідки ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти, сильні морози та пошкодження мереж через негоду на Київщині.
Зазначається, що раніше оприлюднені графіки знеструмлень у Києві та області наразі не застосовуються.
Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо, вранці ворог атакував столицю та область ударними дронами та крилатими ракетами.
А також стало відомо, що в Київському метро змінено розклад руху поїздів через обстріли РФ.
