Экстренные отключения света в Киеве и Киевской области 13 января — что известно

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Киеве и отдельных районах области применили аварийные отключения электроэнергии из-за осложнений в работе энергосистемы. Ограничения введены для стабилизации электроснабжения и безопасности сетей.

Об этом сообщили в ДТЭК и Министерстве энергетики Украины во вторник, 13 января.

В Киеве и области экстренные отключения света

Причинами вынужденных отключений стали последствия ракетно-дроновой атаки на энергообъекты, сильные морозы и повреждения сетей из-за непогоды на Киевщине.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Отмечается, что ранее обнародованные графики обесточиваний в Киеве и области пока не применяются.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, утром враг атаковал столицу и область ударными дронами и крылатыми ракетами.

А также стало известно, что в Киевском метро изменено расписание движения поездов из-за обстрелов РФ.