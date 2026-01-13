Экстренные отключения света в Киеве и Киевской области 13 января — что известно

Графики не действуют — в Киеве и области экстренные отключения
В Киеве и отдельных районах области применили аварийные отключения электроэнергии из-за осложнений в работе энергосистемы. Ограничения введены для стабилизации электроснабжения и безопасности сетей.
Об этом сообщили в ДТЭК и Министерстве энергетики Украины во вторник, 13 января.
В Киеве и области экстренные отключения света
Причинами вынужденных отключений стали последствия ракетно-дроновой атаки на энергообъекты, сильные морозы и повреждения сетей из-за непогоды на Киевщине.
Отмечается, что ранее обнародованные графики обесточиваний в Киеве и области пока не применяются.
Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Напомним, утром враг атаковал столицу и область ударными дронами и крылатыми ракетами.
А также стало известно, что в Киевском метро изменено расписание движения поездов из-за обстрелов РФ.
Читайте Новини.LIVE!