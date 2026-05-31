Головна Київ Підвищення проїзду у Києві залишається нижчим за собівартість

Дата публікації: 31 травня 2026 16:00
Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві планують підвищити вартість проїзду у громадському транспорті до 30 гривень за поїздку. Однак навіть з таким тарифом він усе одно залишиться нижчим за собівартість.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі Київ24. 

Підвищення проїзду у громадському транспорті Києва

Кличко розповів, що кожного року Київ дотує транспорт на 12 млрд грн. Оскільки витрати на пальне, електроенергію, ремонт доріг, оновлення рухомого складу та зарплати зросли, підвищення проїзду — це вимушений крок

"Ми дотуємо 12 млрд грн кожного року на громадський транспорт. Але нам потрібно ще додатково підтримувати в нормальному стані дороги, оновлювати транспорт, підвищувати заробітні платні і ми також враховуємо, що підвищився кошторис палива та електроенергії. В цьому напрямку наше завдання — щоб все працювало. Це вимушені кроки, але ми повинні підвищити ціни на проїзд", — сказав міський голова. 

Водночас він додав, що собівартість поїздки в метро становить близько 60 грн, а в наземному транспорті — близько 50 грн. Навіть після можливого підвищення разовий квиток залишиться майже вдвічі дешевшим за реальну вартість перевезення.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Варшаві та Відні. У разі підвищення тарифів місячний проїзд в столиці може коштувати 4875 грн. 

Водночас депутат Андрій Вітренко підрахував, що витрати родини з трьох осіб на транспорт можуть сягнути 35 тис. грн на рік. За його словами, такий сценарій можливий після підняття тарифів.

Віталій Кличко Київ проїзд громадський транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
