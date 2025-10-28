Відео
Громаді Києва повернули понад 40 га землі на Осокорках — деталі

Громаді Києва повернули понад 40 га землі на Осокорках — деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 16:58
Оновлено: 16:58
Київська прокуратура повернула громаді понад 40 га землі на Осокорках
Кияни на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Територіальній громаді Києва повернули понад 40 гектарів землі на Осокорках. Це відбулося на виконання рішення суду за позовом прокуратури.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 28 жовтня.

Повернення землі громаді Києва

Дарницька окружна прокуратура Києва домоглася виконання судового рішення. Інформацію в держреєстрі про оренду земельних ділянок недобросовісним орендарем скасовано. 

Повернення землі громаді Києва на Осокорках
Ділянка землі. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Нагадаємо, Північний апеляційний господарський суд за позовом прокуратури розірвав договір оренди двох земельних ділянок в мікрорайоні Позняки-Західні в Дарницькому районі Києва. Вартість цих ділянок загальною площею понад 40 га становить майже 1,7 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Приватне товариство орендувало ці ділянки ще у 2006 році, а частина однієї з них — 9,3 га — знаходиться в межах прибережних захисних смуг Дніпра.

Водночас орендар систематично не виконував умови договору оренди. Зокрема, він не сплачував орендну плату за землю, внаслідок чого бюджет Києва недоотримував значні кошти. 

"Відтак суд підтримав позицію прокуратури та позов задовольнив", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив, що опалювальний сезон у житловому фонді столиці офіційно стартує 29 жовтня.

Раніше депутат Київради Андрій Вітренко розкритикував якість води з-під крана. За його словами, її неможливо пити.

Київ суд земля прокуратура оренда
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
