Київська прокуратура повернула громаді понад 40 га землі на Осокорках

Територіальній громаді Києва повернули понад 40 гектарів землі на Осокорках. Це відбулося на виконання рішення суду за позовом прокуратури.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 28 жовтня.

Повернення землі громаді Києва

Дарницька окружна прокуратура Києва домоглася виконання судового рішення. Інформацію в держреєстрі про оренду земельних ділянок недобросовісним орендарем скасовано.

"Нагадаємо, Північний апеляційний господарський суд за позовом прокуратури розірвав договір оренди двох земельних ділянок в мікрорайоні Позняки-Західні в Дарницькому районі Києва. Вартість цих ділянок загальною площею понад 40 га становить майже 1,7 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Приватне товариство орендувало ці ділянки ще у 2006 році, а частина однієї з них — 9,3 га — знаходиться в межах прибережних захисних смуг Дніпра.

Водночас орендар систематично не виконував умови договору оренди. Зокрема, він не сплачував орендну плату за землю, внаслідок чого бюджет Києва недоотримував значні кошти.

"Відтак суд підтримав позицію прокуратури та позов задовольнив", — йдеться у повідомленні.

