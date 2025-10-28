Киевская прокуратура вернула громаде более 40 га земли на Осокорках

Громаде Киева вернули более 40 га земли на Осокорках — детали
Территориальной громаде Киева вернули более 40 гектаров земли на Осокорках. Это произошло во исполнение решения суда по иску прокуратуры.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 28 октября.
Возвращение земли громаде Киева
Дарницкая окружная прокуратура Киева добилась выполнения судебного решения. Информация в госреестре об аренде земельных участков недобросовестным арендатором отменена.
"Напомним, Северный апелляционный хозяйственный суд по иску прокуратуры расторг договор аренды двух земельных участков в микрорайоне Позняки-Западные в Дарницком районе Киева. Стоимость этих участков общей площадью более 40 га составляет почти 1,7 млрд грн", — говорится в сообщении.
Частное общество арендовало эти участки еще в 2006 году, а часть одного из них — 9,3 га — находится в пределах прибрежных защитных полос Днепра.
В то же время арендатор систематически не выполнял условия договора аренды. В частности, он не платил арендную плату за землю, в результате чего бюджет Киева недополучал значительные средства.
"Поэтому суд поддержал позицию прокуратуры и иск удовлетворил", — говорится в сообщении.
