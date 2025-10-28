Видео
Громаде Киева вернули более 40 га земли на Осокорках — детали

Громаде Киева вернули более 40 га земли на Осокорках — детали

Дата публикации 28 октября 2025 16:58
обновлено: 17:32
Киевская прокуратура вернула громаде более 40 га земли на Осокорках
Киевляне на улице. Фото: Новини.LIVE

Территориальной громаде Киева вернули более 40 гектаров земли на Осокорках. Это произошло во исполнение решения суда по иску прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 28 октября.

Читайте также:

Возвращение земли громаде Киева

Дарницкая окружная прокуратура Киева добилась выполнения судебного решения. Информация в госреестре об аренде земельных участков недобросовестным арендатором отменена.

Повернення землі громаді Києва на Осокорках
Участок земли. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Напомним, Северный апелляционный хозяйственный суд по иску прокуратуры расторг договор аренды двух земельных участков в микрорайоне Позняки-Западные в Дарницком районе Киева. Стоимость этих участков общей площадью более 40 га составляет почти 1,7 млрд грн", — говорится в сообщении.

Частное общество арендовало эти участки еще в 2006 году, а часть одного из них — 9,3 га — находится в пределах прибрежных защитных полос Днепра.

В то же время арендатор систематически не выполнял условия договора аренды. В частности, он не платил арендную плату за землю, в результате чего бюджет Киева недополучал значительные средства.

"Поэтому суд поддержал позицию прокуратуры и иск удовлетворил", — говорится в сообщении.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил, что отопительный сезон в жилом фонде столицы официально стартует 29 октября.

Ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко раскритиковал качество воды из-под крана. По его словам, ее невозможно пить.

Киев суд земля прокуратура аренда
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
