Киевская прокуратура вернула громаде более 40 га земли на Осокорках

Территориальной громаде Киева вернули более 40 гектаров земли на Осокорках. Это произошло во исполнение решения суда по иску прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 28 октября.

Возвращение земли громаде Киева

Дарницкая окружная прокуратура Киева добилась выполнения судебного решения. Информация в госреестре об аренде земельных участков недобросовестным арендатором отменена.

"Напомним, Северный апелляционный хозяйственный суд по иску прокуратуры расторг договор аренды двух земельных участков в микрорайоне Позняки-Западные в Дарницком районе Киева. Стоимость этих участков общей площадью более 40 га составляет почти 1,7 млрд грн", — говорится в сообщении.

Частное общество арендовало эти участки еще в 2006 году, а часть одного из них — 9,3 га — находится в пределах прибрежных защитных полос Днепра.

В то же время арендатор систематически не выполнял условия договора аренды. В частности, он не платил арендную плату за землю, в результате чего бюджет Киева недополучал значительные средства.

"Поэтому суд поддержал позицию прокуратуры и иск удовлетворил", — говорится в сообщении.

