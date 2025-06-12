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Главная Киев Общественный транспорт Киева в кризисе — заявление Бахматова

Общественный транспорт Киева в кризисе — заявление Бахматова

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Дата публикации 12 июня 2025 14:59
Бахматов сделал заявление относительно общественного транспорта Киева
Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Общественный транспорт в Киеве

Глава Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов заявил, что общественный транспорт Киева в глубоком кризисе. По его словам, жить на Троещине без собственного авто становится все сложнее.

Об этом Максим Бахматов сказал в эфире "Київського часу".

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Бахматов отметил, что в Киеве из 450 троллейбусов, которые были три года назад, сейчас осталось только 250.

По его словам, на Троещине жить без машины сложно, поэтому люди часто покупают хоть что-то на колесах, чтобы быть мобильными.

"Моя помощница пыталась выехать из района на троллейбусе и прождала час. [...] Единственный продвинутый веломаршрут Киев-Троещина... в него вгасили более 200 миллионов. Не достроили, не ввели в эксплуатацию, так и стоит недостроенный", — добавил Бахматов.

Напомним, Бахматов отметил, что из-за полномасштабной войны и высокой стоимости проекта строительство метро на Троещину пока не является среди главных приоритетов.

А на зеленой линии киевского метро есть еще одна станция, недоступная для пассажиров — "Теличка".

Киев автомобиль общественный транспорт троллейбусы Троещина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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