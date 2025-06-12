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Головна Київ Метро на Троєщину відкладають — Київ пропонує дешевший варіант

Метро на Троєщину відкладають — Київ пропонує дешевший варіант

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Дата публікації: 12 червня 2025 11:27
У Києві замість метро хочуть облаштувати швидкісний наземний транспорт
Будівельні роботи. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Метро на Троєщину не буде

Голова Деснянської райдержадміністрації в місті Києві Максим Бахматов заявив, що наразі будівництво метро на Троєщину не входить до числа пріоритетів через високу вартість проєкту та війну. За його словами, створення нової станції технічно можливе, однак потребує значних фінансових ресурсів, яких зараз немає.

Про це Максим Бахматов сказав в ефірі програми "Київський час".

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Метро на Троєщину не буде

Водночас Бахматов озвучив альтернативу: запуск швидкісного рейкового транспорту типу наземного метро. Такий формат — суттєво дешевший, орієнтовно в десять разів менше за вартість підземного будівництва. Він навів приклад Тель-Авіва, де нещодавно відкрили сучасну лінію наземного метро.

Чиновник також розкритикував попередні спроби реалізувати проєкти на Троєщині: зокрема, міжнародні партнери готові були виділити кошти, але місцева влада не змогла вчасно оформити необхідні документи.

Через це 36 мільйонів доларів, які могли піти на добудову швидкісного трамвая від "Вокзальної площі" до "Спортивної", так і не були використані, а Світовий банк відмовився від фінансування.

Крім цього, Бахматов звернув увагу на необхідність покращення автобусного сполучення Троєщини з правим берегом. Зокрема, йдеться про маршрути №121 і №20, які мали б працювати ефективніше.

Наразі, за його словами, перевага надається маршруткам, хоча саме муніципальні автобуси повинні мати пріоритет — вони дешевші для пасажирів (8 грн проти 15 грн) і є частиною громадського транспорту, в який місто вже вклало значні кошти.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відновили роботу червоної гілки метро, яка тимчасово не функціонувала через російську атаку. 

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Київ метро транспорт будівництво громадський транспорт Троєщина
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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