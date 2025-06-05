Можна побачити лише через вікно — недобудована станція метро "Теличка"

Станція "Теличка". Фото: Live Journal

На зеленій гілці київського метрополітену існує ще одна станція, яка закрита для пасажирів. Вона має назву "Теличка", а роботи там були зупинені у 1992 році.

Про це пише Telegraph.

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Станцію метро "Теличка", яка розташована між "Видубичами" та "Славутичем", почали будувати наприкінці 1980-х років. Тоді існувала перспектива розвитку індустріального району столиці Нижня Теличка — це вузол підприємств біля Південного мосту.

Станція "Теличка". Фото: Live Journal

Тоді задумом станції був стратегічний хаб для працівників та майбутніх мешканців мікрорайону. Проєкт був бути нестандартним: замість масивних колон — лаконічні конструкції на кшталт станцій "Дніпро" та "Вирлиця".

Станція "Теличка". Фото: Live Journal

Однак у 1992 році роботи зупинили через економічну кризу й розвал радянської моделі планування. Місцевість залишалася промисловою зоною, але житлової забудови так і не з’явилось, тому пасажиропотоку не було. Тому міська влада вирішила не добудовувати станцію, але в інфраструктурі метро вона існує як "технічна" зупинка.

Станція "Теличка" на карті. Фото: Live Journal

Пізніше, у 2010-х роках планувалося відновити будівництво "Телички". Керівництво КМДА заявляло про реновацію району, перетворення промзони на офісно-житловий квартал і перспективу відкриття станції. Але попри слова ніяких дій так і не відбулося. Наразі пасажири можуть побачити її у вікно поїзда, оскільки виходів на поверхню немає.

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