Громадський транспорт у Києві, його ефективність та недоліки: прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостем ефіру Новини.LIVE став співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко. Він, зокрема, розповість про громадський транспорт Києва та висловить думку щодо того, як зробити його доступним, безпечним, зручним та сучасним, як у Європі.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Читайте також:

Про що ефір

Окрім цього, експерт розповість про столичний метрополітен та прокоментує його ефективність. Також йтиметься про київські трамваї та міську стратегію мобільності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ціни на проїзд у Києві та скільки коштує дістатися роботи мешканцям столиці.

Додамо, нещодавно у київському метро медики навчали місцевих мешканців основам домедичної допомоги. Навчання було доступне на 12 станціях метрополітену.