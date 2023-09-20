Общественный транспорт в Киеве, его эффективность и недостатки: прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гостем эфира Новини.LIVE стал соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко. Он, в частности, расскажет об общественном транспорте Киева и выразит мнение о том, как сделать его доступным, безопасным, удобным и современным, как в Европе.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке "Новини. LIVE".

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Кроме того, эксперт расскажет о столичном метрополитене и прокомментирует его эффективность. Также речь пойдет о киевских трамваях и городской стратегии мобильности.

Напомним, ранее мы рассказывали о ценах на проезд в Киеве и сколько стоит добраться до работы жителям столицы.

Добавим, недавно в киевском метро медики обучали местных жителей основам медицинской помощи. Учеба была доступна на 12 станциях метрополитена.