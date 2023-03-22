Громадський транспорт у Києві працюватиме довше: оприлюднено новий графік
З 26 березня громадський транспорт Києва працюватиме на годину довше. Це пов'язано зі скороченням тривалості комендантської години у столиці.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у середу, 22 березня.
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Як тепер працюватиме транспорт у Києві
Через скорочення комендантської години громадський транспорт Києва буде працювати на годину довше:
- наземний транспорт – із 05:30 до 23:30
- метрополітен – із 06:00 до 23:00
- фунікулер – із 07:00 до 22:00.
Актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту, зокрема і відправлення останніх рейсів можна подивитися на сайтах КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен". Також сервіс руху транспорту є у застосунку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з 26 березня скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.
Також повідомлялося, що починаючи з 27 березня, у Києві продаж алкоголю в магазинах та торгових мережах буде дозволено з 11:00 до 21:00. Це рішення ухвалено Радою оборони міста Києва з метою допомогти місцевому бізнесу та збільшити надходження до державного та місцевого бюджетів, а також запобігти нелегальній торгівлі алкогольною продукцією.