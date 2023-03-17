У Києві змінять комендантську годину

Кияни раніше звернулися до влади з петицією щодо скорочення комендантської години

У Києві з 26 березня планують скоротити комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Що відомо

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що наразі триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві.

Відповідно до робочого варіанту, найвірогідніше з 26 березня комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Зазначається, що новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста. Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва та створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи.

Дискусія щодо тривалості комендантської години у Києві

Міська влада регулярно розглядала питання комендантської години: опрацьовували спільно з командуванням Угрупування сил і засобів оборони Києва, отримали численні клопотання.

КМВА бачила суспільний запит щодо скорочення - петиції, звернення приватних підприємств, державних установ та мешканців столиці.

"Також постійно і методично впроваджувались нові безпекові заходи, які б дозволили скоротити період комендантської години. Зменшення комендантської години узгоджується з метою покращення логістичного забезпечення в Києві, сприяння сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки в цілому", — йдеться у повідомленні.

КМВА обіцяє врахувати усі гарантії безпеки населення, забезпечення організації стабільної життєдіяльності Києва та сприяння виконання бойових чи службових завдань ЗСУ і правоохоронців, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо.

При цьому, як наголошують в адміністрації, якщо виникнуть підстави, то безпекові заходи можуть бути посилені. Тривалість комендантської години також може бути збільшена.

Які обмеження діють під час комендантської години

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого.

Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю.

Нагадаємо, раніше кияни підписали петицію про скорочення тривалості комендантської години у столиці, щоб люди могли дістатися додому після роботи. Петиція набрала необхідних 6 тисяч підписів. Її автор запропонував скоротити комендантську годину, яка наразі триває з 23:00 до 05:00, до 00:00 до 05:00.

Фото: Новини.Live