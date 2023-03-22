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Общественный транспорт в Киеве будет работать дольше: обнародован новый график

22 марта 2023 17:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Столичный транспорт будет работать на час дольше
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

С 26 марта общественный транспорт Киева будет работать на час дольше. Это связано с сокращением продолжительности комендантского часа в столице.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в среду, 22 марта.

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Как теперь будет работать транспорт в Киеве

Из-за сокращения комендантского часа общественный транспорт Киева будет работать на час дольше:

  • наземный транспорт – с 05:30 до 23:30
  • метрополитен – с 06:00 до 23:00
  • фуникулер – с 07:00 до 22:00.

Актуальный график работы маршрутов общественного транспорта, в том числе и отправка последних рейсов, можно посмотреть на сайтах КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен". Также сервис движения транспорта находится в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 26 марта сократят комендантский час. Она будет длиться с 00:00 до 05:00.

Также сообщалось, что начиная с 27 марта, в Киеве продажи алкоголя в магазинах и торговых сетях будут разрешены с 11:00 до 21:00. Это решение принято Советом обороны города Киева с целью помочь местному бизнесу и увеличить поступления в государственный и местный бюджеты, а также предотвратить нелегальную торговлю алкогольной продукцией.

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