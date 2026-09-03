Кличко просив 300 млн для "Спецжитлофонду": що вирішили

Віталій Кличко. Фото: КМВА

У Києві виникла суперечка навколо фінансування "Спецжитлофонду". Мер столиці Віталій Кличко запропонував виділити підприємству 300 млн грн, які мають піти на завершення будівництва житлового комплексу "Форест". Водночас депутати бюджетної комісії висловили занепокоєння через можливі корупційні ризики.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Кличко запропонував виділити 300 млн грн

Мер столиці наголосив, що кошти необхідні для якнайшвидшого завершення будівництва, адже люди чекають на квартири ще з 2021 року.

"На сьогоднішній день в сторону не відходимо, нам потрібно реалізувати цей проєкт. У нас сьогодні є проблема, за якою люди живуть у мене", — заявив мер.

Керівник "Спецжитлофонду" зі свого боку пообіцяв завершити роботи у першій та другій секціях будинку протягом двох місяців у разі отримання фінансування. Проти виділення 300 млн грн виступили депутати. Вони нагадали про питання до діяльності підприємства та його зв'язки з історією навколо Дениса Комарницького. На їхню думку, передусім необхідно змінити менеджмент "Спецжитлофонду".

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"Ми абсолютно негативно ставимося до того, щоб виділяти кошти на це підприємство. Вважаємо, що добудову цього об'єкту необхідно передати іншій компанії", — заявив один із депутатів.

У результаті бюджетна комісія не підтримала проєкт рішення про виділення 300 млн грн. Водночас депутати погодили 50 млн грн: понад 16 млн із них спрямують на погашення боргу підприємства, решту — на введення першої черги ЖК "Форест" в експлуатацію.

Мешканці, які очікують на заселення, наголошують на складних умовах проживання у гуртожитку та сподіваються якнайшвидше отримати власні квартири. Водночас наступне фінансування підприємство має отримати після звіту про виконання робіт.

Нагадаємо, "Спецжитлофонд" фігурував у розслідуваннях щодо оточення ексдепутата Київради Дениса Комарницького. Bihus.Info публікував записи розмов фігурантів справи про земельну корупцію в столиці, де, зокрема, обговорювалася передача паркомісць як винагороди за сприяння у завершенні будівельного проєкту.

Також журналісти зʼясували, що заступник директора "Спецжитлофонду" Вадим Шпачук був серед людей з оточення Комарницького, яких оформлювали на навчання для отримання відстрочки від мобілізації.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві можуть переглянути тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що нинішня вартість послуг не відповідає фактичним витратам "Київводоканалу".

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 вересня під стінами Київської міської державної адміністрації зібралися кияни, військові та активісти. Вони вимагають переглянути рішення про підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті.