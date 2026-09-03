Київрада не перериватиме засідання під час повітряних тривог

Мер Віталій Кличко на засіданні Київради. Фото: пресслужба Київради

Київська міська рада змінює правила проведення пленарних засідань під час повітряних тривог. Відповідне рішення передбачає скасування норми Регламенту, за якою головуючий був зобов'язаний оголошувати перерву після сигналу повітряної тривоги. Документ уже підписав мер столиці Віталій Кличко.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання Київради.

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Київрада більше не перериватиме засідання через повітряні тривоги

Раніше Регламент Київради передбачав обов'язкову перерву в пленарному засіданні у разі оголошення повітряної тривоги. Депутати мали припинити роботу та перейти до укриття.

Нові зміни покликані врегулювати проведення засідань в умовах частих і тривалих повітряних тривог у Києві. Водночас сам факт скасування автоматичної перерви не означає, що депутати повинні залишатися у сесійній залі під час небезпеки.

Зазначимо, що засідання бюджетної комісії Київрада сьогодні провела в укритті.

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Допис Андрія Вітренка. Фото: скриншот

Ініціатором змін стала Постійна комісія Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. Подання підписав голова комісії Леонід Ємець, а також під документом поставив підпис мер Києва Віталій Кличко.

Як писали Новини.LIVE, у Києві тариф на водопостачання та водовідведення можуть підвищити. Мер Києва Віталій Кличко пояснив, що нинішня вартість послуг не відповідає витратам водоканалів. Серед причин він назвав подорожчання електроенергії, пального та реагентів.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що в Києві підготували списки понад 200 тисяч людей, яких за необхідності можуть тимчасово переселити через тривалі зимові відключення. Йдеться насамперед про маломобільних людей, людей з інвалідністю, родини з дітьми з інвалідністю та самотніх мешканців. Переселення відбуватиметься лише за згодою людини, якщо через відсутність тепла й електроенергії перебування вдома стане небезпечним.