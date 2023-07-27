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Гроші на будівництво Оболонського мосту отримає компанія Кличка та забудовник KAN Development

27 липня 2023 10:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Гроші на будівництво Оболонського мосту отримає компанія Кличка та забудовник KAN Development
Проєкт Оболонського мосту у Києві. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство закордонних справ Тайваню оголосило про інвестування 2,5 мільйона доларів США на завершення будівництва пішохідного мосту біля Оболонської набережної у Києві. Задля реалізації цієї ініціативи необхідно оформити меморандум.

Про це пише Liga.net

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У повідомленні видання "Твоє місто" йдеться, що від імені київської сторони підпис у меморандумі поставить голова благодійної організації "Майбутній Київ" Марія Боченкова.

Доступні матеріали з платформи YouControl та записи з Держреєстру показують, що засновниками "Майбутній Київ" є Віталій Кличко, будівельна компанія KAN Development, а також радник мера Ігор Ніконов.

Оболонський міст
Оболонський міст. Фото: скріншот
Оболонський міст
Оболонський міст. Фото: скріншот

Проте, за даними порталу Опендатабот, 8 травня 2023 року ці фігури були виключені з реєстру бенефіціарів організації.

Оболонський міст
Оболонський міст. Фото: скріншот

Нагадаємо, що київський міський голова Віталій Кличко розповів про пішохідне місто, яке буде встановлено на Оболоні. Відомо, що його створюють з останньої партії сталі "Азовсталі".

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