Гроші на будівництво Оболонського мосту отримає компанія Кличка та забудовник KAN Development
Міністерство закордонних справ Тайваню оголосило про інвестування 2,5 мільйона доларів США на завершення будівництва пішохідного мосту біля Оболонської набережної у Києві. Задля реалізації цієї ініціативи необхідно оформити меморандум.
Про це пише Liga.net
Хто отримає гроші на будівництво Оболонського мосту
У повідомленні видання "Твоє місто" йдеться, що від імені київської сторони підпис у меморандумі поставить голова благодійної організації "Майбутній Київ" Марія Боченкова.
Доступні матеріали з платформи YouControl та записи з Держреєстру показують, що засновниками "Майбутній Київ" є Віталій Кличко, будівельна компанія KAN Development, а також радник мера Ігор Ніконов.
Проте, за даними порталу Опендатабот, 8 травня 2023 року ці фігури були виключені з реєстру бенефіціарів організації.
Нагадаємо, що київський міський голова Віталій Кличко розповів про пішохідне місто, яке буде встановлено на Оболоні. Відомо, що його створюють з останньої партії сталі "Азовсталі".