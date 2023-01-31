Пешеходный мост на Оболони в Киеве — власти возобновили строительство

Пешеходный мост на Оболони

В Киеве власти продолжат строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. Средства из городского бюджета привлекать не будут.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Возобновление строительства пешеходного моста на Оболони

"Столица продолжит строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский, который осуществляет с 2020 года на средства меценатских средств. Деньги из городского бюджета не привлекаем. Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Большого Парижа. Это целевые средства, которые иностранные партнеры выделили нам на строительство именно этого объекта", — рассказал Кличко.

Также он добавил, что к началу 2023 года уже установили три опоры моста и приступили к установке четвертой, закупили материалы. За средства, предоставленные Метрополией Большого Парижа, завершат установку четвертой опоры моста, закупят и установят вспомогательные и частично прогонные конструкции, приобретут металлоконструкции.

По проекту мост будет опираться на четыре опоры, две из которых расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет четыре метра, длина — 164 метра. Мост будет комфортен для передвижения маломобильных групп населения. Проходу маломерных судов в залив Оболонь объект не будет мешать.

"Оболонский остров обустроим как современную зону отдыха для киевлян с сохранением флоры и фауны", — добавил мэр.

Напомним, в Киеве вводят пропуски нового формата на авто для передвижения в комендантский час. Сменить старые пропуски можно с 1 февраля по 15 февраля. Однако обновляется система, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти.

Фото: Виталий Кличко/ Telegram