Киев ищет деньги на установку пешеходного моста на Оболони, — Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о пешеходном городе, который будет установлен на Оболони. Известно, что его создают из последней партии стали "Азовстали".

Об этом Виталий Кличко сказал в интервью LB live.

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Мост на Оболони

По словам мэра столицы, этот мост был запланирован еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он рассказал, что за несколько недель до 24 февраля 2022 года конструкции, созданные из стали "Азовсталь", были перевезены в Днепр.

"И его осталось только собрать, то есть он сам изготовлен. Еще раз подчеркну: ни одной копейки громады, из бюджета города Киева, на этот мост не тратится", — подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что парк "Наталка" в Киеве считается одним из лучших. Там и будет находиться новый мост. По словам Кличко, это самая большая рекреационная зона.

"На сегодня очень большой вопрос психологической реабилитации людей. Можете себе представить, что если собрать все время воздушных тревог, то обычный киевлянин провел более месяца в укрытиях или подвалах, под землей, в бомбоубежищах. И мы видим очень большие проблемы, что касается психологического состояния многих людей. Рекреационные зоны нужны, и в городе Киеве их много", — говорит Кличко.

Он рассказал, что все составляющие моста уже есть, поэтому в средствах из столичного бюджета он не нуждается. Кличко добавил, что Киев не спешит с его установкой. Сейчас идет поиск финансирования, которое будет направлено на строительство.

Напомним, киевский городской голова Виталий Кличко отреагировал на претензии Государственной комиссии по проверке мостовых сооружений по мостам в столице.

Также мы писали, что Виталий Кличко прокомментировал подозрения своим заместителям и столичным департаментам. Он заявил, что во времена президентства Виктора Януковича не было такого нашествия подозрений и всего остального.