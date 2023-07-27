Деньги на строительство Оболонского моста получит компания Кличко и застройщик KAN Development

Проект Оболонского моста в Киеве. Фото: google

Министерство иностранных дел Тайваня объявила об инвестировании 2,5 миллиона долларов США на завершение строительства пешеходного моста у Оболонской набережной в Киеве. Для реализации этой инициативы необходимо оформить меморандум.

Об этом пишет Liga.net

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В сообщении издания "Твоє місто" говорится, что от имени киевской стороны подпись в меморандуме поставит председатель благотворительной организации "Будущий Киев" Мария Боченкова.

Доступные материалы с платформы YouControl и записи из Госреестра показывают, что основателями "Будущий Киев" являются Виталий Кличко, строительная компания KAN Development, а также советник мэра Игорь Никонов.

Оболонский мост. Фото: скриншот

Оболонский мост. Фото: скриншот

Тем не менее по данным портала Опендатабот, 8 мая 2023 года эти фигуры были исключены из реестра бенефициаров организации.

Оболонский мост. Фото: скриншот

Напомним, что киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о пешеходном городе, который будет установлен на Оболони. Известно, что его создают из последней партии стали "Азовстали".