Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України та колишній очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник відмовився пояснювати ексзаступнику Руслану Олійнику, чому 1,1 млрд грн на фортифікації використовували неефективно. На всі запитання про причини простою фінансів Калашник відповідав Олійнику, що "це не його справа".

Про це Руслан Олійник розповів в інтерв’ю "Українській правді", передає Новини.LIVE.

Реклама

Неефективне використання 1,1 млрд грн на фортифікації

"Я доведу громадськості, жителям Київщини, хто за що відповідав, хто яку персональну відповідальність має далі нести. Я витрачу час, зараз в мене його багато, але я доведу", — зазначив Олійник.

Він розповів про конфлікти із Калашником. За його словами, причиною стала організація будівництва фортифікаційних споруд і використання державного фінансування.

Олійник не розуміє, як можна було роботу, яка коштує 2,4 млрд грн, авансувати на 600 мільярдів.

Читайте також:

"Ви ж розумієте, що державою було виділено 1,1 мільярда. Я задавав йому питання, як так сталося, що на сьогодні, а це на 13-14 жовтня, чотирьох підрядників авансували всього лише на 600 мільйонів", — каже ексзаступник Калашника.

Водночас частина фінансування майже шість місяців залишалася невикористаною на рахунках ОВА. За словами Олійника, протягом цього періоду за ці кошти не придбали ані будівельних матеріалів, ані пального.

Він розповів, що не раз звертався до Калашника з питанням, чому кошти не спрямовують на виконання робіт або не повертають до державного бюджету для фінансування інших потреб. Однак у відповідь чув, що це його не стосується і він має зосередитися на виконанні власних обов’язків.

Водночас Калашник заперечує всі обвинувачення та стверджує, що діяв у межах закону.

Як писали Новини.LIVE, народний депутат Олексій Кучеренко повідомив, що штаб Калашника не завершив будівництво жодного із 26 запланованих укриттів для енергетики в Києві та області, внаслідок чого фахівці не можуть під'єднати додаткове обладнання.

Крім того, нардеп Олександр Качура повідомив, що реалізація проєкту будівництва тунелів під Дніпром фактично зупинилася. Він звинуватив Калашника у перешкоджанні просуванню ініціативи й закликав СБУ перевірити ухвалені ним рішення.