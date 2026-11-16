Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины и бывший глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник отказался объяснять экс-заместителю Руслану Олейнику, почему 1,1 млрд грн на фортификационные сооружения были использованы неэффективно. На все вопросы о причинах простоя средств Калашник отвечал Олейнику, что "это не его дело".

Об этом Руслан Олейник рассказал в интервью "Украинской правде", передает Новини.LIVE.

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Неэффективное использование 1,1 млрд грн на фортификационные работы

"Я докажу общественности, жителям Киевской области, кто за что отвечал, кто должен нести личную ответственность в дальнейшем. Я потрачу время, сейчас у меня его много, но я докажу", — отметил Олейник.

Он рассказал о конфликтах с Калашником. По его словам, причиной стала организация строительства фортификационных сооружений и использование государственного финансирования.

Олейник не понимает, как можно было авансировать на 600 миллиардов работу, которая стоит 2,4 млрд грн.

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"Вы же понимаете, что государством было выделено 1,1 миллиарда. Я задавал ему вопрос, как так получилось, что на сегодняшний день, а это 13–14 октября, четырем подрядчикам выделили аванс всего лишь на 600 миллионов", — говорит бывший заместитель Калашника.

В то же время часть финансирования почти шесть месяцев оставалась неиспользованной на счетах ОВА. По словам Олейника, в течение этого периода за эти средства не было закуплено ни строительных материалов, ни топлива.

Он рассказал, что не раз обращался к Калашнику с вопросом, почему средства не направляют на выполнение работ или не возвращают в государственный бюджет для финансирования других нужд. Однако в ответ слышал, что это его не касается и он должен сосредоточиться на выполнении собственных обязанностей.

В то же время Калашник отрицает все обвинения и утверждает, что действовал в рамках закона.

Как писали Новини.LIVE, народный депутат Алексей Кучеренко сообщил, что штаб Калашника не завершил строительство ни одного из 26 запланированных укрытий для энергетики в Киеве и области, в результате чего специалисты не могут подключить дополнительное оборудование.

Кроме того, народный депутат Александр Качура сообщил, что реализация проекта строительства туннелей под Днепром фактически остановилась. Он обвинил Калашника в препятствовании продвижению инициативы и призвал СБУ проверить принятые им решения.