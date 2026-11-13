Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Качура заявив, що проєкт будівництва тунелів під Дніпром не просувається, попри готовність американської сторони долучитися до його реалізації та залучити фінансування. Нардеп звинуватив міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколу Калашника у гальмуванні ініціативи та закликав Службу безпеки України перевірити його рішення.

Про це Олександр Качура заявив в ефірі День.LIVE.

Реклама

Чому Качура звинуватив Калашника у гальмуванні проєкту

За словами нардепа, після наради з представниками американської корпорації, яка має досвід будівництва тунелів, минуло вже понад місяць, однак жодного просування в реалізації проєкту він не бачить.

Качура розповів, що під час години запитань до уряду звернувся до Миколи Калашника із запитанням про подальші кроки щодо тунелів. Однак, за словами депутата, міністр натомість почав говорити про будівництво нових мостів.

"Тобто те, що було в мене підозрою з моїх джерел, з середини міністерства, він підтвердив сьогодні публічно", — заявив Качура.

Читайте також:

Нардеп припустив, що зосередження на будівництві мостів замість тунелів може створити ризики для логістики лівобережної частини України.

Качура закликав СБУ перевірити рішення Калашника

Депутат назвав ситуацію можливою державною зрадою та закликав Службу безпеки України розглянути дії посадовців.

"Мені здається, що не менше, ніж державна зрада. Це повинна, я думаю, Служба безпеки України і всі інші розглядати. Це питання, чому вони роблять це проти інтересів країни", — сказав він.

Качура також наголосив, що американська сторона готова залучити кошти через американський банк для реалізації проєкту. За його словами, попередні домовленості щодо фінансування вже обговорювали під час спільної наради.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що народний депутат Олександр Качура вимагав відставки Миколи Калашника через зрив будівництва захисних споруд для енергооб’єктів Київщини. За словами нардепа, відповідальність за невиконання робіт мають нести не лише підрядники, а й організатори будівництва. Він також виступив за кримінальну відповідальність за можливі розкрадання коштів.

Також Новини.LIVE писали, що колишній заступник міністра Руслан Олійник назвав Калашника відповідальним за будівництво 26 захисних споруд для енергооб’єктів Київщини. За його словами, укласти договори без погодження тодішнього очільника Київської ОВА було неможливо. Сам Олійник заявив, що готовий співпрацювати з правоохоронцями та парламентською слідчою комісією.