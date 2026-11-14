Чоловік виходить з укриття. Фото: Новини.LIVE

На Київщині та в столиці не завершено будівництво жодного із 26 запланованих укриттів для енергетичних об’єктів. Саме через це енергетики не можуть під'єднати додаткове обладнання. Наявність захисних споруд впливає на ситуацію з електропостачанням.

Про це в ефірі Вечір.LIVE ексклюзивно заявив народний депутат України від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Реклама

Кучеренко заявив про зрив будівництва укриттів для енергооб’єктів

Олексій Кучеренко повідомив, що в Києві та в області графіки будівництва захисних споруд для енергетичних об'єктів критично зірвані.

Він повідомив, що відповідальні штаби приховували під президента Володимира Зеленського реальний перебіг справ, повідомляючи неправдиві дані про стан готовності захисних споруд.

"І обмеження (електроенергії, — ред.) йдуть не через ворога, а обмеження через те, що махінатори, які будували ці об’єкти укриття, їх не запустили, не здали, — і енергетики не можуть під’єднати додаткове енергетичне обладнання", — сказав він.

Читайте також:

Парламентська тимчасова слідча комісія зайнялась розслідуванням справи та знайшла у діях посадовців ознаки кримінального правопорушення. Всі матеріали будуть передані до силових структур для подальшого дослідження.

Новини.LIVE інформували, що ексзаступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник стверджує, що Микола Калашник особисто наглядав за зведенням укриттів на енергооб’єктах Київщини. Він пояснив, що будівництво укриттів було неможливим без погодження керівника Київської ОВА.

Ми писали, що народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Качура повідомив, що ініціатива зі спорудження тунелів під Дніпром досі не реалізується. Попри те, що представники США висловили готовність долучитись до проєкту. Нардеп звинуватив Миколу Калашника у гальмуванні виконання завдання та закликав СБУ перевірити рішення посадовця.