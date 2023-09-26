"Деньги на ВСУ" и "дайте работать": под КГГА сразу два митинга

Протест под КГГА. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 26 сентября, под КГГА собралось немало людей. Одни требуют, чтобы власти тратили больше средств на поддержку ВСУ, другие требуют защитить малый и средний бизнес.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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С самого утра под администрацией собрались десятки человек. На месте проводят сразу два митинга. На кадрах слышно, как киевляне скандируют "деньги на ВСУ".

На плакатах можно рассмотреть надписи "хочу дроны для военных вместо брусчатки", "мостовой жизнью воина не спасешь" Таким образом люди требуют от власти прекратить тратить деньги на ремонт дорог и помочь воинам.

Люди с плакатами под КМВА. Фото: Новини.LIVE

С митингом в поддержку ВСУ рядом стоят и киевляне с плакатами "Мое кафе законное. Дайте работать", "Оставьте рабочие места. Мы должны работать для победы", "Дайте просто работать" "Мафы на местах — люди в городах", " Попко не молчи".

Плакат с призывом к мэру Кличко. Фото:Новини.LIVE

На вопрос корреспондента, почему люди вышли под КГГА, участники этого митинга говорят, что хотят, чтобы произвол против малого бизнеса прекратился.

"Чтобы перестали сносить законные киоски, стоящие с документами, с паспортами. Оставьте в покое. Дайте работать спокойно" , — поделились митингующие.

Другая участница протеста убеждена, что малый бизнес, а именно киоски просто необходимы государству во время войны.

"Мы сейчас защищаем свой малый семейный бизнес, который дает в бюджет деньги, поддерживающие военных, которые сейчас в войну очень актуальны. Поэтому мы вышли против произвола Кличко и военной администрации Попка", — говорит женщина.

К тому же заметно, что между участниками параллельных протестов царит взаимопонимание.

Представители малого бизнеса также хотят, чтобы воины получили достойную поддержку.

"И также мы хотим, чтобы все деньги были на ВСУ, а не на отмывание дорог и так далее. Мы хотим, чтобы нас услышали", — рассказала участница протеста.

Напомним, киевляне уже не в первый раз выходят на митинг под КГГА. Предыдущая акция состоялась 23 сентября.