Гроза та дощ: прогноз погоди у Києві на завтра

Люди йдуть містом з парасольками під дощем.

У понеділок, 18 травня, у Києві та області очікується нестійка погода з дощами та місцями грозами. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями та помірний вітер, а температура повітря залишатиметься комфортною для травня. Водночас у деяких районах Київщини вночі опади можуть бути значними.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди у Києві на 18 травня

За прогнозом Укргідрометцентру, упродовж доби 18 травня на території Київської області та столиці переважатиме хмарна погода з періодичними проясненнями. В регіоні прогнозують помірні дощі, а в окремих районах також можливі грози.

У нічний час у деяких районах області опади можуть бути значними. У самому Києві синоптики очікують короткочасний дощ без суттєвого погіршення погодних умов.

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. Попри дощову погоду, температурні показники залишаться доволі теплими.

По області температура повітря вночі становитиме від +9 до +14 °C, а вдень повітря прогріється до +18…+23 °C. У Києві вночі прогнозують +12…+14 °C, удень — близько +19…+21 °C.

Синоптики радять жителям столиці та області врахувати можливі опади та грози під час планування поїздок і відпочинку на відкритому повітрі.

Новини.LIVE інформували, що у Києві продовжують ремонт Харківського шосе, зупиняти роботи не планують. Ця магістраль має важливе значення для транспортного сполучення лівобережної частини столиці та забезпечення логістики. Влада наголошує, що оновлення дороги також необхідне для швидшого пересування екстрених служб і транспорту в умовах воєнного часу.

Новини.LIVE також повідомляли, що на Київщині після російських атак відновили близько 80% зруйнованих або пошкоджених об’єктів, що становить приблизно 24 тисячі будівель. Водночас через нові обстріли процес відбудови в регіоні триває безперервно. Найбільшу частку відновленого майна становлять житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.