Після атак РФ на Київщині відбудували 80% зруйнованих об'єктів

Микола Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

На Київщині вже вдалося відновити близько 80% об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських атак від початку повномасштабної війни. Водночас регіон продовжує зазнавати нових ударів, через що процес відбудови триває безперервно.

Про це очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час форуму "Люди і громади: рішення, що формують майбутнє", організованого Асоціацією прифронтових міст та громад.

Після атак РФ на Київщині відбудували 24 тисячі об’єктів

За словами Калашника, загалом у Київській області було пошкоджено або зруйновано близько 31 тисячі об'єктів. Наразі вдалося відновити вже приблизно 24 тисячі, більшість із яких — житлові будинки.

"Київщина є флагманом з відбудови. За статистикою, 31 тисяч було зруйновано об'єктів і 80% вже забезпечено відновленням, це 24 тисячі об'єктів. У більшості випадків це житло людей та соціальна інфраструктура", — зазначив він.

Очільник ОВА наголосив, що попри активне відновлення, російські обстріли продовжують завдавати нових руйнувань у регіоні. Зокрема, після останніх атак пошкоджень зазнали будинки у Щасливому та Чабанах.

"Не можна говорити про те, що це незначні пошкодження, тому що за кожним із них є зруйноване життя або житло", — підкреслив Калашник.

Як повідомляли Новини.LIVE, іноземним дипломатам продемонстрували наслідки масованої російської атаки на Київ у ніч проти 14 травня. Зокрема, делегації побували біля багатоповерхового будинку в Дарницькому районі столиці, де внаслідок удару був повністю зруйнований один із під'їздів.

А також у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко депутат Київської міськради Леонід Ємець заявив, що відновлення житлових будинків, пошкоджених через російські удари, затягується через складні тендерні процедури та відсутність необхідних рішень парламенту.