У Києві відмовилися зупиняти ремонт Харківського шосе

Ремонтна техніка в Києві. Фото: УНІАН

Влада Києва не планує зупиняти ремонт Харківського шосе. Магістраль має стратегічне значення для лівобережної частини столиці. Оновлення дороги необхідне не тільки для цивільних потреб, а й для поліпшення військової логістики.

Про це заявив голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов в ефірі програми "Київський час".

Олександр Ковтунов підкреслив, що якісне дорожнє покриття дає змогу швидше переміщати екстрені служби, транспорт і ресурси в умовах воєнного часу. Столична влада вважає, що ремонт однієї з ключових транспортних артерій Києва допоможе підвищити ефективність пересування містом. Харківське шосе з'єднує кілька великих районів столиці і залишається однією з найбільш завантажених доріг лівобережжя.

У Дарницькій РДА назвали трасу стратегічною

"Харківське шосе є стратегічною артерією, яка з'єднує весь лівий берег. Я вважаю, що рішення про ремонт було правильним і виваженим. Це поліпшить логістику не тільки місцеву, а й військову", — заявив Ковтунов.

Останніми місяцями тема дорожніх ремонтів у Києві регулярно викликає суспільні дискусії на тлі воєнного стану та обмеженого бюджету. Водночас міська влада продовжує наголошувати на необхідності підтримання транспортної інфраструктури в робочому стані. Окрема увага приділяється об'єктам, які можуть використовуватися для потреб оборони та екстрених служб.

