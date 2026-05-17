Главная Киев Гроза и дождь: прогноз погоды в Киеве на завтра

Гроза и дождь: прогноз погоды в Киеве на завтра

Дата публикации 17 мая 2026 16:57
Люди идут по городу с зонтиками под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 18 мая, в Киеве и области ожидается неустойчивая погода с дождями и местами грозами. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и умеренный ветер, а температура воздуха будет оставаться комфортной для мая. В то же время в некоторых районах Киевщины ночью осадки могут быть значительными.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Киеве на 18 мая

По прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 18 мая на территории Киевской области и столицы будет преобладать облачная погода с периодическими прояснениями. В регионе прогнозируют умеренные дожди, а в отдельных районах также возможны грозы.

В ночное время в некоторых районах области осадки могут быть значительными. В самом Киеве синоптики ожидают кратковременный дождь без существенного ухудшения погодных условий.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Несмотря на дождливую погоду, температурные показатели останутся довольно теплыми.

По области температура воздуха ночью составит от +9 до +14 °C, а днем воздух прогреется до +18...+23 °C. В Киеве ночью прогнозируют +12...+14 °C, днем — около +19...+21 °C.

Синоптики советуют жителям столицы и области учесть возможные осадки и грозы при планировании поездок и отдыха на открытом воздухе.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Киеве продолжают ремонт Харьковского шоссе, останавливать работы не планируют. Эта магистраль имеет важное значение для транспортного сообщения левобережной части столицы и обеспечения логистики. Власти отмечают, что обновление дороги также необходимо для быстрого передвижения экстренных служб и транспорта в условиях военного времени.

Новини.LIVE также сообщали, что в Киевской области после российских атак восстановили около 80% разрушенных или поврежденных объектов, что составляет около 24 тысяч зданий. В то же время из-за новых обстрелов процесс восстановления в регионе продолжается непрерывно. Наибольшую долю восстановленного имущества составляют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
