Борсук на території Чорнобильського заповідника. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському заповіднику за допомогою фотопасток зафільмували борсука. Тварина вже має густе хутро та помітний запас жиру, які допоможуть їй пережити зимові холоди. Водночас осінь ще триває, тож борсук продовжує поповнювати запаси їжі.

Про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, інформує Новини.LIVE.

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Як борсук готується до зими у Чорнобилі

Борсук — родич видри, куниці та тхора. Він уміє самостійно облаштовувати глибоку нору, захищатися навіть від сильніших хижаків і завчасно готуватися до холодів.

На оприлюднених кадрах видно вгодовану тварину з густим хутром і помітним шаром жиру під ним. Така підготовка допомагає борсуку легше переносити морози.

Однак осінь іще не завершилася, тому тварина продовжує накопичувати запаси. Борсук невибагливий у їжі: він споживає корінці, ягоди, комах, пташині яйця, а також ящірок і змій. Саме тому його можна назвати всеїдним гурманом.

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Тепер головне для борсука — вчасно наїстися, зручно вмоститися у власній оселі та не застрягнути на вході до неї.

Фото зроблені фотопастками, встановленими на території Чорнобильського заповідника.

Скриншот повідомлення Чорнобильського заповідника/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Чорнобильському заповіднику фотопастки зафіксували лисиць, вовків і лосів. Наприкінці осені через скорочення доступної їжі диким тваринам доводиться активніше шукати поживу. Лосі харчуються травою та гілками, лисиці полюють на гризунів, а вовки шукають більшу здобич.

Новини.LIVE писали, що наприкінці жовтня 2026 року у Чорнобильському заповіднику зафіксували рідкісну лісову рись, занесену до Червоної книги України. Хижачка вже активно готується до зими: її хутро стає густішим, а широкі лапи з густим покривом допомагають пересуватися снігом. Рись має гострий слух і зір, полює із засідки та зазвичай помічає людину раніше, ніж та встигає її побачити.