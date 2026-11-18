Барсук на территории Чернобыльского заповедника. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском заповеднике с помощью фотоловушек засняли барсука. У животного уже есть густая шерсть и заметный запас жира, которые помогут ему пережить зимние холода. В то же время осень ещё продолжается, поэтому барсук продолжает пополнять запасы пищи.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, пишет Новини.LIVE.

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Как барсук готовится к зиме в Чернобыле

Барсук — родственник выдры, куницы и хорька. Он умеет самостоятельно обустраивать глубокую нору, защищаться даже от более сильных хищников и заранее готовиться к холодам.

На обнародованных кадрах видно упитанное животное с густой шерстью и заметным слоем жира под ней. Такая подготовка помогает барсуку легче переносить морозы.

Однако осень ещё не закончилась, поэтому животное продолжает накапливать запасы. Барсук неприхотлив в еде: он питается корнями, ягодами, насекомыми, птичьими яйцами, а также ящерицами и змеями. Именно поэтому его можно назвать всеядным гурманом.

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Теперь главное для барсука — вовремя наесться, уютно устроиться в своём жилище и не застрять на входе в него.

Фотографии сделаны с помощью фотоловушек, установленных на территории Чернобыльского заповедника.

Скриншот сообщения Чернобыльского заповедника/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Чернобыльском заповеднике фотоловушки зафиксировали лисиц, волков и лосей. В конце осени из-за сокращения доступной пищи диким животным приходится активнее искать пропитание. Лоси питаются травой и ветками, лисицы охотятся на грызунов, а волки ищут более крупную добычу.

Новини.LIVE писали, что в конце октября 2026 года в Чернобыльском заповеднике была зафиксирована редкая лесная рысь, занесенная в Красную книгу Украины. Хищница уже активно готовится к зиме: её шерсть становится гуще, а широкие лапы с густым покрытием помогают передвигаться по снегу. Рысь обладает острым слухом и зрением, охотится из засады и обычно замечает человека раньше, чем тот успевает её увидеть.