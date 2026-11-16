Лисиця у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському заповіднику за допомогою фотопасток зафіксували лисиць, вовків і лосів. Наприкінці осені диким тваринам стає складніше знаходити їжу в лісі. Кожен із цих видів має свої харчові звички та шукає поживу відповідно до своїх потреб.

Про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику у понеділок, 16 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Вовк біжить у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Лосі, лисиці та вовки у Чорнобилі восени

На Київщині у Чорнобильському заповіднику зафільмували лисиць, вовків і лосів.

Наприкінці осені в лісі стає дедалі менше доступної їжі для його мешканців. Дні коротшають, погода стає похмурою, а ночі — довшими й темнішими. Тому диким тваринам доводиться активніше шукати поживу.

Зокрема, лосі харчуються пожухлою травою, гілочками, на яких залишилося листя, а також молодими пагонами сосни. Лисиці тим часом полюють на мишоподібних гризунів, які є їхньою звичною здобиччю.

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Лось у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Вовки також активно шукають їжу, прочісуючи ліс у пошуках більшої здобичі. Незабаром у Чорнобильському заповіднику очікують перший сніг, який принесе лісовим мешканцям нові труднощі.

Світлини диких тварин зробили за допомогою фотопасток заповідника.

Скриншот повідомлення Чорнобильського заповідника/Facebook

Новини.LIVE інформували, що пугач — найбільша сова в Україні, яка мешкає, зокрема, на території Чорнобильського заповідника та занесена до Червоної книги. Завдяки гострому слуху, великим очам і майже безшумному польоту цей хижий птах ефективно полює в темряві. Основу його раціону становлять дрібні ссавці та птахи, а збереження місць гніздування пугача є одним із завдань заповідника.

Новини.LIVE писали, що наприкінці жовтня 2026 року у Чорнобильському заповіднику зафіксували рись — рідкісного хижака, занесеного до Червоної книги України. Завдяки гострому слуху, зору та плямистому забарвленню тварина вправно полює із засідки й залишається майже непомітною серед дерев. Восени шерсть рисі густішає, а широкі лапи з густим хутром допомагають їй пересуватися снігом узимку.