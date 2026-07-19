Мітинг у Києві 19 липня: четвертий день протестів на підтримку Федорова та проти Сирського

Мітинг у Києві 19 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

У Києві у неділю, 19 липня, продовжуються мітинг у підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова та з вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Участь беруть як цивільні, так і військові.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Четвертий день мітингу в Києві 19 липня

Український актор Артур Логай є серед тих, хто долучився до мітингу біля театру Франка. Він наголосив, що сьогодні вийшов вперше.

Артур Логай. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

"Як я пояснював своєму синові в машині, зараз в нас є військове і політичне керівництво країни і політичне керівництво разом з військовим зараз приймають дуже неправильні рішення, як ви бачите, не тільки на мою думку, а й на думку багатьох людей", — каже він.

За словами актора, все почалося з усунення з посади Михайла Федорова, який згодом виступив на брифінгу та розповів причини, чому так відбулося. Далі був стрім Сергія Стерненка, а також багато свідчень військових, зокрема, про переслідування. Логай наголосив, що такого не може бути в демократичній країні. Крім того, за його словами, Федоров створив надію для України.

Читайте також:

Ще одна учасниця мітингу Олександра розповіла, що прийшла разом з песиком.

Олександра. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

"За останні пів року в мене нарешті зʼявилась надія, що ми можемо перемогти, ми можемо знищити Росію, і це стало відбуватися, але чогось пару днів тому наш президент звільнив Федорова, при якому нарешті війна прийшла в Росію, і вони стали відчувати, що це таке. Тому я приходжу сюди, бо я хочу перемогти", — наголосила вона.

Пес Олександри. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Дівчина каже, що готова приходити й далі на мітинги.

А активістка Тетяна розповіла, що стоїть за своїх друзів, які наразі перебувають на передовій.

Тетяна. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

А військовий Андрій розповів, що вже вдруге вийшов на мітинг. За його словами, навіть після обстрілів люди виходять на протест.

Андрій. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

"Ми не Росія, у нас протести приносять кожен раз успіхи. І в цей раз теж буде успіх. Просто давайте трошки швидше. Людям хочеться відпочити після атаки, а їм доводиться виходити і доносити свою точку зору четвертий день", — наголосив він.

Як писали Новини.LIVE, 19 липня четвертий день поспіль у Києві проходить мітинг в підтримку Федорова, а український дизайнер Артем Сах презентував онлайн-галерею "Голоси з площі.

А вчора на мітинг вийшли сотні киян з креативними картонками. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.