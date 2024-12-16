Метро на Виноградар — на якому етапі будівництво (фото)

Метробудівці працюють на об'єкті. Фото: Аutostrada

У Києві триває будівництво метро на житловий масив Виноградар. Роботи виконуються одночасно на кількох ділянках.

Про це повідомили у пресслужбі компанії Аutostrada у Facebook.

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У компанії розповіли, що на лінії "Сирець – Мостицька" триває спорудження 42-метрового шахтного стовбура над тунелем глибокого закладення.

"Оскільки місце зведення стволу знаходиться на перетині зон підвищеної фільтрації ґрунтових вод, конструкції оправи стовбура виконуємо у вигляді замкнутого контуру із буросічних паль. Це дозволить створити бетонну стіну, яка стримуватиме ґрунт і запобігатиме проникненню води. Буріння проводимо буровою установкою Bauer BG", — йдеться у повідомленні.

Роботи проводяться навіть вночі. Фото: Аutostrada

Між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди" будують двоярусний тунель, де потяги рухатимуться один над одним. Робітники займаються армуванням і бетонуванням лоткової плити.

"Паралельно йде розробка котловану для продовження будівництва перегінного тунелю", — додають у компанії.

Прокладання тунелю метро. Фото: Аutostrada

На ділянці оборотного тупика станції "Проспект Правди" стабілізують обводнені ґрунти за допомогою технології Jet grouting. Це створює міцну основу для будівництва місця відстою та розвороту поїздів.

"Щоб стабілізувати ґрунти, які в цьому місці особливо обводнені, використовуємо технологію закріплення Jet grouting. Як це відбувається: за допомогою бурової установки під високим тиском у ґрунт нагнітається цемент, перемішується з ґрунтом і утворює тверду основу для подальшого будівництва", — підсумували в Аutostrada.

Двоярусний тунель. Фото: Аutostrada

Машина для буріння. Фото: Аutostrada

Будівельники перебувають на будівельному майданчику. Фото: Аutostrada

Нагадаємо, компанія Autostrada розпочала будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар. Планується будівництво двох станцій.

Згодом комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на послуги науково-технічного супроводу будівництва нових станцій метро. На сполучення з Виноградарем готові виділити майже 30 мільйонів гривень.