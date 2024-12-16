Метро на Виноградар — на якому етапі будівництво (фото)

Як будують метро на Виноградар — у мережі показали нові фото
У Києві триває будівництво метро на житловий масив Виноградар. Роботи виконуються одночасно на кількох ділянках.
Про це повідомили у пресслужбі компанії Аutostrada у Facebook.
Що нового зробили метробудівці
У компанії розповіли, що на лінії "Сирець – Мостицька" триває спорудження 42-метрового шахтного стовбура над тунелем глибокого закладення.
"Оскільки місце зведення стволу знаходиться на перетині зон підвищеної фільтрації ґрунтових вод, конструкції оправи стовбура виконуємо у вигляді замкнутого контуру із буросічних паль. Це дозволить створити бетонну стіну, яка стримуватиме ґрунт і запобігатиме проникненню води. Буріння проводимо буровою установкою Bauer BG", — йдеться у повідомленні.
Між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди" будують двоярусний тунель, де потяги рухатимуться один над одним. Робітники займаються армуванням і бетонуванням лоткової плити.
"Паралельно йде розробка котловану для продовження будівництва перегінного тунелю", — додають у компанії.
На ділянці оборотного тупика станції "Проспект Правди" стабілізують обводнені ґрунти за допомогою технології Jet grouting. Це створює міцну основу для будівництва місця відстою та розвороту поїздів.
"Щоб стабілізувати ґрунти, які в цьому місці особливо обводнені, використовуємо технологію закріплення Jet grouting. Як це відбувається: за допомогою бурової установки під високим тиском у ґрунт нагнітається цемент, перемішується з ґрунтом і утворює тверду основу для подальшого будівництва", — підсумували в Аutostrada.
Нагадаємо, компанія Autostrada розпочала будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар. Планується будівництво двох станцій.
Згодом комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на послуги науково-технічного супроводу будівництва нових станцій метро. На сполучення з Виноградарем готові виділити майже 30 мільйонів гривень.
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