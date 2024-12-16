Метро на Виноградарь — на каком этапе строительство (фото)

Метростроевцы работают на объекте. Фото: Аutostrada

В Киеве продолжается строительство метро на жилмассив Виноградарь. Работы производятся одновременно на нескольких участках.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Autostrada в Facebook.

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В компании рассказали, что на линии "Сырец — Мостицкая" продолжается сооружение 42-метрового шахтного ствола над тоннелем глубокой заделки.

"Поскольку место возведения ствола находится на пересечении зон повышенной фильтрации грунтовых вод, конструкции оправы ствола выполняем в виде замкнутого контура из бурых свай. Это позволит создать бетонную стену, которая будет сдерживать почву и предотвращать проникновение воды. Бурение проводим буровой установкой Bauer BG", — говорится в сообщении.

Работы выполняют даже ночью. Фото: Аутострада

Между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды" строят двухъярусный тоннель, где поезда будут двигаться друг над другом. Рабочие занимаются армированием и бетонированием лотковой плиты.

"Параллельно идет разработка котлована для продолжения строительства перегонного тоннеля", — добавляют в компании.

Прокладка тоннеля метро. Фото: Аутострада

На участке оборотного тупика станции "Проспект Правды" стабилизируют обводненные грунты с помощью технологии Jet grouting. Это создает прочную основу для строительства места отстоя и разворота поездов.

"Чтобы стабилизировать грунты, которые в этом месте особенно обводнены, используем технологию закрепления Jet grouting. Как это происходит: с помощью буровой установки под высоким давлением в грунт нагнетается цемент, перемешивается с грунтом и образует твердую основу для дальнейшего строительства", — подытожили в Autostrada.

Двухъярусный тоннель. Фото: Autostrada

Машина для бурения. Фото: Autostrada

Строители находятся на строительной площадке. Фото: Autostrada

Напомним, компания Autostrada начала строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь. Планируется строительство двух станций.

Позже коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на услуги научно-технического сопровождения строительства новых станций метро. На сообщение с Виноградарем готовы выделить около 30 миллионов гривен.