Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Как строят метро на Виноградаре — в сети показали новые фото arrow

Как строят метро на Виноградаре — в сети показали новые фото

16 декабря 2024 12:34
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Метро на Виноградарь — на каком этапе строительство (фото)
Метростроевцы работают на объекте. Фото: Аutostrada
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве продолжается строительство метро на жилмассив Виноградарь. Работы производятся одновременно на нескольких участках.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Autostrada в Facebook.

Читайте также:

Что нового сделали метростроевцы

В компании рассказали, что на линии "Сырец — Мостицкая" продолжается сооружение 42-метрового шахтного ствола над тоннелем глубокой заделки.

"Поскольку место возведения ствола находится на пересечении зон повышенной фильтрации грунтовых вод, конструкции оправы ствола выполняем в виде замкнутого контура из бурых свай. Это позволит создать бетонную стену, которая будет сдерживать почву и предотвращать проникновение воды. Бурение проводим буровой установкой Bauer BG", — говорится в сообщении.

Строительство метро
Работы выполняют даже ночью. Фото: Аутострада

Между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды" строят двухъярусный тоннель, где поезда будут двигаться друг над другом. Рабочие занимаются армированием и бетонированием лотковой плиты.

"Параллельно идет разработка котлована для продолжения строительства перегонного тоннеля", — добавляют в компании.

Строительство метро
Прокладка тоннеля метро. Фото: Аутострада

На участке оборотного тупика станции "Проспект Правды" стабилизируют обводненные грунты с помощью технологии Jet grouting. Это создает прочную основу для строительства места отстоя и разворота поездов.

"Чтобы стабилизировать грунты, которые в этом месте особенно обводнены, используем технологию закрепления Jet grouting. Как это происходит: с помощью буровой установки под высоким давлением в грунт нагнетается цемент, перемешивается с грунтом и образует твердую основу для дальнейшего строительства", — подытожили в Autostrada.

Метро Виноградарь
Двухъярусный тоннель. Фото: Autostrada
Метро Виноградарь
Машина для бурения. Фото: Autostrada
Метро Виноградарь
Строители находятся на строительной площадке. Фото: Autostrada

Напомним, компания Autostrada начала строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь. Планируется строительство двух станций.

Позже коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на услуги научно-технического сопровождения строительства новых станций метро. На сообщение с Виноградарем готовы выделить около 30 миллионов гривен.

Киев ремонт метро поезда строительство

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:11 ЕС утвердил пакет санкций против России — на что он направлен

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

13:00 "Зимова єПідтримка" — кто из детей не имеет права на помощь

12:59 Новые правила на таможне — Одесская ОВА отменила свой приказ

12:36 Война и наследство — как не потерять все после выезда в ЕС

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

12:34 Как строят метро на Виноградаре — в сети показали новые фото

12:32 Мне хватило — Филимонов уходит из одесской политики

12:22 Льготы для родителей УБД — что будет с помощью в 2025 году

12:21 Магнитная буря красного уровня атаковала планету — какая угроза

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

13:11 ЕС утвердил пакет санкций против России — на что он направлен

13:00 "Зимова єПідтримка" — кто из детей не имеет права на помощь

12:59 Новые правила на таможне — Одесская ОВА отменила свой приказ

12:36 Война и наследство — как не потерять все после выезда в ЕС

12:34 Как строят метро на Виноградаре — в сети показали новые фото

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

12:32 Мне хватило — Филимонов уходит из одесской политики

12:22 Льготы для родителей УБД — что будет с помощью в 2025 году

12:21 Магнитная буря красного уровня атаковала планету — какая угроза

11:59 К дронам привыкаешь — Кипер про обстрелы и тревоги в Одессе

11:47 Последний раз в 2024 году — что нужно сделать ФЛП в декабре

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК