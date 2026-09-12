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Головна Київ Росія атакувала три райони Київщини: є значні пошкодження

Росія атакувала три райони Київщини: є значні пошкодження

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12 вересня 2026 18:45
Росія 12 вересня атакувала Київщину: пошкоджені авто, будинки та об’єкт УЗ
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 12 вересня, знову атакували Київську область. Під ударом противника опинилися три райони — Броварський, Вишгородський та Фастівський. На щастя, люди не постраждали, але є значні пошкодження.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Київщини 12 вересня

"Ворожа атака на Київщину не зупиняється. Служби продовжують фіксувати наслідки та працювати на місцях", — йдеться у повідомленні.

Наразі пошкодження є у трьох районах Київської області

У Броварському районі внаслідок пошкоджень постраждав автомобіль, а також вибито вікна в багатоквартирному будинку. Крім того, уламки пошкодили покрівлю приватного житлового будинку.

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У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль, а у Фастівському — обʼєкт Укрзалізниці.

"На щастя, жертв та постраждалих немає. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", — йдеться у повідомленні.

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Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на економіста Олексія Куща, російські удари по автозаправних станціях у Києві можуть мати не лише інфраструктурну, а й психологічну мету. РФ прагне пошкодити важливі обʼєкти та посіяти паніку.

Крім того, 11 вересня Росія атакувала Київ, внаслідок чого постраждали восьмеро людей. Однак згодом, двоє поранених, які отримали травми під час удару по одній із АЗС, померли.

війна Укрзалізниця Україна Київська область обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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