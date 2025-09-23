Північний міст у Києві — як колишня назва вплинула на проспект Бандери

Північний міст. Фото: УНІАН

Колишня назва Північного мосту Києва вплинула на проспект Степана Бандери. Раніше його називали "Московським". Відомо, що міст є одним з ключових доріг між правим та лівим берегом столиці.

Північний міст

У 2003 році проспект Степана Бандери отримав назву "Московський". Причиною є те, що він долучався до Московського мосту.

Північний міст у Києві. Фото: УНІАН

Згодом його перейменували на "Північний". Водночас назва проспекту залишалась актуальною до 2016 року. Від початку свого існування він пережив пʼять перейменувань, судові війни та суспільні суперечки.

Перейменування в 2016 році

У рамках законів про декомунізацію та дерусифікацію 7 липня 2016 року Київміськрада ухвалила рішення перейменувати проспект іменем Степана Бандери.

Цей крок засвідчив відмову від радянської спадщини та утвердження української ідентичності. Водночас перейменування спричинило певні дискусії в суспільстві.

А у 2019 році окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування проспекту, але у 2021 році апеляційний суд підтвердив законність назви Степана Бандери.

