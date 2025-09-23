Північний міст у Києві — як колишня назва вплинула на проспект Бандери

Як колишня назва Північного мосту повпливала на Київ
Колишня назва Північного мосту Києва вплинула на проспект Степана Бандери. Раніше його називали "Московським". Відомо, що міст є одним з ключових доріг між правим та лівим берегом столиці.
Північний міст
У 2003 році проспект Степана Бандери отримав назву "Московський". Причиною є те, що він долучався до Московського мосту.
Згодом його перейменували на "Північний". Водночас назва проспекту залишалась актуальною до 2016 року. Від початку свого існування він пережив пʼять перейменувань, судові війни та суспільні суперечки.
Перейменування в 2016 році
У рамках законів про декомунізацію та дерусифікацію 7 липня 2016 року Київміськрада ухвалила рішення перейменувати проспект іменем Степана Бандери.
Цей крок засвідчив відмову від радянської спадщини та утвердження української ідентичності. Водночас перейменування спричинило певні дискусії в суспільстві.
А у 2019 році окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування проспекту, але у 2021 році апеляційний суд підтвердив законність назви Степана Бандери.
Нагадаємо, у Києві проєктують новий унікальний міст. Йдеться про паркову зону, що "парить" над водою.
А до 1 грудня рух Південним мостом будуть частково обмежувати. Причиною є ремонтні роботи.
