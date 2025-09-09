Відео
Головна Київ У Києві хочуть створити новий розвідний міст — фото

У Києві хочуть створити новий розвідний міст — фото

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 12:20
У Києві планують створити новий міст — який вигляд матиме
Проєкт мосту. Фото: facebook.com/projectsysLTD

Архітектори проєктують в Києві новий пішохідний міст. Вони запевняють, що він стане справжньою унікальною перлиною для України.

Про це повідомила пресслужба ТОВ "Проєктні системи ЛТД" у Facebook.

Читайте також:

Новий міст у Києві

"Уявіть собі: це ніби ціла паркова зона, що парить над водою, створюючи атмосферу спокою та гармонії з природою", — йдеться у повідомленні.

Новий міст у Києві
Проєкт мосту в Києві. Фото: facebook.com/projectsysLTD
У Києві хочуть створити розвідний міст
У Києві планують побудувати новий міст. Фото: facebook.com/projectsysLTD

Міст планують зробити розвідним, який спеціально адаптований для пропуску річкового транспорту в бухті. Це зробити його функціональним та сучасним.

Крім того, на мосту будуть рости зелені насадження та дерева, що зробить прогулянку справжньою екскурсією в саду.

Архітектори розробляють новий міст для Києва
Розвідний міст. Фото: facebook.com/projectsysLTD
У Києві планують побудувати новий міст
Міст, який хочуть створити в Києві. Фото: facebook.com/projectsysLTD
Міст в Києві
Зелені насадження на мосту. Фото: facebook.com/projectsysLTD

"Роботи було виконано досить багато, але війна зробила свої корективи. Ми розуміємо, що даний міст на сьогодні не на часі, але в майбутньому в нашому улюбленому місті Києві він обов’язково стане новою перлиною", — додали архітектори.

null
Допис ТОВ "Проєктні системи ЛТД". Фото: скриншот

Нагадаємо, до 1 грудня в Києві частково будуть обмежувати рух Південним мостом. Причиною є ремонтні роботи.

Раніше у мережі показали, який вигляд мав Північний міст Києва майже 50 років тому.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
