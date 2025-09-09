У Києві планують створити новий міст — який вигляд матиме

У Києві хочуть створити новий розвідний міст — фото
Архітектори проєктують в Києві новий пішохідний міст. Вони запевняють, що він стане справжньою унікальною перлиною для України.
Про це повідомила пресслужба ТОВ "Проєктні системи ЛТД" у Facebook.
Новий міст у Києві
"Уявіть собі: це ніби ціла паркова зона, що парить над водою, створюючи атмосферу спокою та гармонії з природою", — йдеться у повідомленні.
Міст планують зробити розвідним, який спеціально адаптований для пропуску річкового транспорту в бухті. Це зробити його функціональним та сучасним.
Крім того, на мосту будуть рости зелені насадження та дерева, що зробить прогулянку справжньою екскурсією в саду.
"Роботи було виконано досить багато, але війна зробила свої корективи. Ми розуміємо, що даний міст на сьогодні не на часі, але в майбутньому в нашому улюбленому місті Києві він обов’язково стане новою перлиною", — додали архітектори.
