У Києві планують створити новий міст — який вигляд матиме

Проєкт мосту. Фото: facebook.com/projectsysLTD

Архітектори проєктують в Києві новий пішохідний міст. Вони запевняють, що він стане справжньою унікальною перлиною для України.

Про це повідомила пресслужба ТОВ "Проєктні системи ЛТД" у Facebook.

Новий міст у Києві

"Уявіть собі: це ніби ціла паркова зона, що парить над водою, створюючи атмосферу спокою та гармонії з природою", — йдеться у повідомленні.

Проєкт мосту в Києві. Фото: facebook.com/projectsysLTD

У Києві планують побудувати новий міст. Фото: facebook.com/projectsysLTD

Міст планують зробити розвідним, який спеціально адаптований для пропуску річкового транспорту в бухті. Це зробити його функціональним та сучасним.

Крім того, на мосту будуть рости зелені насадження та дерева, що зробить прогулянку справжньою екскурсією в саду.

Розвідний міст. Фото: facebook.com/projectsysLTD

Міст, який хочуть створити в Києві. Фото: facebook.com/projectsysLTD

Зелені насадження на мосту. Фото: facebook.com/projectsysLTD

"Роботи було виконано досить багато, але війна зробила свої корективи. Ми розуміємо, що даний міст на сьогодні не на часі, але в майбутньому в нашому улюбленому місті Києві він обов’язково стане новою перлиною", — додали архітектори.

Допис ТОВ "Проєктні системи ЛТД". Фото: скриншот

