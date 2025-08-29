Відео
Головна Київ У Києві частково обмежать рух Південним мостом — названо терміни

У Києві частково обмежать рух Південним мостом — названо терміни

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 10:49
Ремонт Південного мосту - скільки триватиме
Південний міст. Фото: Unsplash

У Києві з 29 серпня до 1 грудня частково обмежуватимуть рух Південним мостом через Дніпро. На ділянці у напрямку з лівого на правий берег проводитимуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) у п’ятницю, 29 серпня.

Читайте також:
міст
Схема розташування Південного мосту. Фото: Київавтодор

Ремонт Південного мосту — що відомо

"Дорожні працівники ремонтуватимуть мостове полотно на ділянці споруди в напрямку з лівого на правий берег річки. Дніпро", — йдеться в повідомленні.

Роботи вестимуться на першій та половині другої смуг транспортного руху.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як виглядав Північний міст Києва майже 50 років тому. 

Також повідомлялося, що у ніч на 21 серпня під час ворожих обстрілів недобудований Подільський міст підсвітили в жовто-блакитні кольори.

Київ міст транспорт "Київавтодор" Південний міст
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
