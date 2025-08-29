Ремонт Південного мосту - скільки триватиме

Південний міст. Фото: Unsplash

У Києві з 29 серпня до 1 грудня частково обмежуватимуть рух Південним мостом через Дніпро. На ділянці у напрямку з лівого на правий берег проводитимуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) у п’ятницю, 29 серпня.

Схема розташування Південного мосту. Фото: Київавтодор

Ремонт Південного мосту — що відомо

"Дорожні працівники ремонтуватимуть мостове полотно на ділянці споруди в напрямку з лівого на правий берег річки. Дніпро", — йдеться в повідомленні.

Роботи вестимуться на першій та половині другої смуг транспортного руху.

