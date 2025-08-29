Ремонт Південного мосту - скільки триватиме

У Києві частково обмежать рух Південним мостом — названо терміни
У Києві з 29 серпня до 1 грудня частково обмежуватимуть рух Південним мостом через Дніпро. На ділянці у напрямку з лівого на правий берег проводитимуться ремонтні роботи.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) у п’ятницю, 29 серпня.
Ремонт Південного мосту — що відомо
"Дорожні працівники ремонтуватимуть мостове полотно на ділянці споруди в напрямку з лівого на правий берег річки. Дніпро", — йдеться в повідомленні.
Роботи вестимуться на першій та половині другої смуг транспортного руху.
