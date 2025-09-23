Северный мост в Киеве — как прежнее название повлияло на проспект Бандеры

Как прежнее название Северного моста повлияло на Киев
Прежнее название Северного моста Киева повлияло на проспект Степана Бандеры. Ранее его называли "Московским". Известно, что мост является одним из ключевых дорог между правым и левым берегом столицы.
Об этом сообщает Telegraf.
Северный мост
В 2003 году проспект Степана Бандеры получил название "Московский". Причиной того, что он присоединялся к Московскому мосту.
Впоследствии его переименовали в "Северный". В то же время название проспекта оставалось актуальным до 2016 года. С начала своего существования он пережил пять переименований, судебные войны и общественные споры.
Переименование в 2016 году
В рамках законов о декоммунизации и дерусификации 7 июля 2016 года Киевгорсовет принял решение переименовать проспект в имя Степана Бандеры.
Этот шаг показал отказ от советского наследия и утверждение украинской идентичности. В то же время переименование вызвало определенные дискуссии в обществе.
А в 2019 году окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании проспекта, но в 2021 году апелляционный суд подтвердил законность названия Степана Бандеры.
