Северный мост в Киеве — как прежнее название повлияло на проспект Бандеры

Северный мост. Фото: УНИАН

Прежнее название Северного моста Киева повлияло на проспект Степана Бандеры. Ранее его называли "Московским". Известно, что мост является одним из ключевых дорог между правым и левым берегом столицы.

Об этом сообщает Telegraf.

Реклама

Читайте также:

Северный мост

В 2003 году проспект Степана Бандеры получил название "Московский". Причиной того, что он присоединялся к Московскому мосту.

Северный мост в Киеве. Фото: УНИАН

Впоследствии его переименовали в "Северный". В то же время название проспекта оставалось актуальным до 2016 года. С начала своего существования он пережил пять переименований, судебные войны и общественные споры.

Переименование в 2016 году

В рамках законов о декоммунизации и дерусификации 7 июля 2016 года Киевгорсовет принял решение переименовать проспект в имя Степана Бандеры.

Этот шаг показал отказ от советского наследия и утверждение украинской идентичности. В то же время переименование вызвало определенные дискуссии в обществе.

А в 2019 году окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании проспекта, но в 2021 году апелляционный суд подтвердил законность названия Степана Бандеры.

Напомним, в Киеве проектируют новый уникальный мост. Речь идет о парковой зоне, которая "парит" над водой.

А до 1 декабря движение по Южному мосту будут частично ограничивать. Причиной являются ремонтные работы.