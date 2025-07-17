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Головна Київ Як у Києві борються з корупцією серед влади — дані прокуратури

Як у Києві борються з корупцією серед влади — дані прокуратури

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 15:53
У Києві триває системна боротьба з корупцією - прокуратура
Речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова. Фото: кадр з відео

У столиці продовжується планомірна робота правоохоронців із виявлення порушень серед посадових осіб органів місцевої влади. Це особливо стосується корупційних справ.

Про це розповіла речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в ефірі Новини.LIVE.

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У Києві триває системна боротьба з корупцією

За її словами, ситуація складна, однак прокуратура системно працює над тим, щоб чиновники, які зловживають службовим становищем або причетні до розтрати бюджетних коштів, понесли відповідальність.

"Ми робимо все можливе, щоб посадові особи, які порушують закон, отримали свої підозри, а обвинувальні акти були передані до суду. Далі — рішення вже за судовою гілкою влади", — зазначила Винокурова.

Водночас вона утрималася від загальних оцінок, наскільки все добре чи погано у Києві, наголосивши, що це мають вирішувати самі мешканці міста.

"Кияни щодня бачать, як працюють комунальні служби, як функціонує транспорт, і можуть самостійно зробити висновки про ефективність управління містом", — додала речниця.

У прокуратурі наголошують: всі виявлені порушення фіксуються та розслідуються у межах чинного законодавства. Робота над очищенням столичної влади від корупційних проявів триває.

Нагадаємо, що у столиці розгортається масштабне розслідування щодо зловживань у лавах Київської міської державної адміністрації. Правоохоронні органи відкрили низку кримінальних проваджень проти чиновників КМДА, яких підозрюють у причетності до корупційних схем та зловживання службовим становищем. 

Також ми писали, що Київська міська прокуратура повідомила про підозру посадовцю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА через руйнування тунелю в метро.

Київ корупція хабар прокуратура влада
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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