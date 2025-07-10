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Головна Київ Руйнування тунелю в метро — посадовцю КМДА оголосили підозру

Руйнування тунелю в метро — посадовцю КМДА оголосили підозру

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 13:39
Посадовцю КМДА оголосили підозру через руйнування тунелю в метро
Вручення підозри. Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура у четвер, 10 липня, повідомила про підозру посадовцю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Службова недбалість спричинила руйнування тунелю у столичному метро.

Про це повідомила пресслужба прокуратури у Telegram.

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Так, на початку грудня 2023 року у зв’язку із руйнуванням тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська", внаслідок чого виникла загроза надзвичайної ситуації техногенного характеру, було зупинено рух поїздів між станціями "Либідська" та "Теремки".

Водночас у КМДА ухвалили рішення щодо організації перевезення пасажирів автобусами дублюючими маршрутами. Правоохоронці встановили, що директор Департаменту транспортної інфраструктури не контролював роботу підприємств та брав участь у розгляді питань техногенного і природного характеру, що призвело до тимчасового закриття станцій метро.

"Неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків призвело до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро та невжиття заходів щодо їх усунення", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що закриття станцій призвело до недоотримання прибутків від перевезення пасажирів, а організація дублюючих маршрутів коштувала бюджету Києва 164 мільйона гривень.

Тому посадовцю профільного департаменту КМДА оголосили підозру у службовій недбалості, яка призвела до руйнування тунелю.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Києві на станції метро "Палац Україна" розпочали капітальний ремонт ескалаторів.

А на сайті Prozorro з'явився тендер на капітальний ремонт мосту біля метро "Осокорки", який буде коштувати 655 мільйонів гривень.

Київ метро КМДА прокуратура громадський транспорт руйнування
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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