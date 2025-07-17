В Киеве продолжается системная борьба с коррупцией - прокуратура

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова. Фото: кадр из видео

В столице продолжается планомерная работа правоохранителей по выявлению нарушений среди должностных лиц органов местной власти. Это особенно касается коррупционных дел.

Об этом рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в эфире Новини.LIVE.

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В Киеве продолжается системная борьба с коррупцией

По ее словам, ситуация сложная, однако прокуратура системно работает над тем, чтобы чиновники, которые злоупотребляют служебным положением или причастны к растрате бюджетных средств, понесли ответственность.

"Мы делаем все возможное, чтобы должностные лица, которые нарушают закон, получили свои подозрения, а обвинительные акты были переданы в суд. Далее — решение уже за судебной ветвью власти", — отметила Винокурова.

В то же время она воздержалась от общих оценок, насколько все хорошо или плохо в Киеве, отметив, что это должны решать сами жители города.

"Киевляне ежедневно видят, как работают коммунальные службы, как функционирует транспорт, и могут самостоятельно сделать выводы об эффективности управления городом", — добавила пресс-секретарь.

В прокуратуре отмечают: все выявленные нарушения фиксируются и расследуются в рамках действующего законодательства. Работа над очисткой столичной власти от коррупционных проявлений продолжается.

Напомним, что в столице разворачивается масштабное расследование злоупотреблений в рядах Киевской городской государственной администрации. Правоохранительные органы открыли ряд уголовных производств против чиновников КГГА, которых подозревают в причастности к коррупционным схемам и злоупотреблении служебным положением.

Также мы писали, что Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА из-за разрушения тоннеля в метро.