Вибух у Київському зоопарку: антистресові заходи для тварин

Тварини у Київському зоопарку. Фото: Facebook Київський зоологічний парк

Вночі 16 травня під час ворожої атаки стався вибух у Київському зоопарку. Мер міста одразу повідомив, що з тваринами будуть проводити антистресові заходи.

Які тварини потребують особливого догляду та як вони знімають стрес, Новини.LIVE ексклюзивно розповів представник пресслужби Київського зоопарку Богдан.

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"Ніяких психологів нема. Мер трішки перебільшує про антистресові заходи. Але скажімо так — тварини, які були поруч біля місця вибуху, отримають один антистресовий захід — посилене харчування ласощами. Бо це тварин дуже вгамовує та заспокоює. От що грифам запропонувати, окрім м’яса? Їдять і почувають себе дуже непогано. Єноти те ж саме", — ексклюзивно повідомили у пресслужбі.

За словами працівників, посилене харчування і добре слово роблять своє діло — тварини почуваються чудово.

Додамо, як дізналося Новини.LIVE біля епіцентру вибуху в зоопарку опинилися птахи та єноти. Жодна тварина та птах не постраждали.

Нагадаємо, Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною з точки зору щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей були збиті.