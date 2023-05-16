Вибух у Київському зоопарку: антистресові заходи для тварин

Як у Київському зоопарку тварини знімають стрес після вибуху — ексклюзив
Вночі 16 травня під час ворожої атаки стався вибух у Київському зоопарку. Мер міста одразу повідомив, що з тваринами будуть проводити антистресові заходи.
Які тварини потребують особливого догляду та як вони знімають стрес, Новини.LIVE ексклюзивно розповів представник пресслужби Київського зоопарку Богдан.
"Ніяких психологів нема. Мер трішки перебільшує про антистресові заходи. Але скажімо так — тварини, які були поруч біля місця вибуху, отримають один антистресовий захід — посилене харчування ласощами. Бо це тварин дуже вгамовує та заспокоює. От що грифам запропонувати, окрім м’яса? Їдять і почувають себе дуже непогано. Єноти те ж саме", — ексклюзивно повідомили у пресслужбі.
За словами працівників, посилене харчування і добре слово роблять своє діло — тварини почуваються чудово.
Додамо, як дізналося Новини.LIVE біля епіцентру вибуху в зоопарку опинилися птахи та єноти. Жодна тварина та птах не постраждали.
Нагадаємо, Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною з точки зору щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей були збиті.