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Як у Київському зоопарку тварини знімають стрес після вибуху — ексклюзив

16 травня 2023 11:45
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вибух у Київському зоопарку: антистресові заходи для тварин
Тварини у Київському зоопарку. Фото: Facebook Київський зоологічний парк
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Вночі 16 травня під час ворожої атаки стався вибух у Київському зоопарку. Мер міста одразу повідомив, що з тваринами будуть проводити антистресові заходи. 

Які тварини потребують особливого догляду та як вони знімають стрес, Новини.LIVE ексклюзивно розповів представник пресслужби Київського зоопарку Богдан. 

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"Ніяких психологів нема.  Мер трішки перебільшує про антистресові заходи. Але скажімо так —  тварини, які були поруч біля місця вибуху, отримають один антистресовий захід — посилене харчування ласощами. Бо це тварин дуже вгамовує та заспокоює. От що грифам запропонувати, окрім м’яса? Їдять і почувають себе дуже непогано. Єноти те ж саме", — ексклюзивно повідомили у пресслужбі. 

За словами працівників, посилене харчування і добре слово роблять своє діло — тварини почуваються чудово. 

Додамо, як дізналося Новини.LIVE біля епіцентру вибуху в зоопарку опинилися птахи та єноти. Жодна тварина та птах не постраждали.

Нагадаємо, Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною з точки зору щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей були збиті. 

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