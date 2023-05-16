Взрыв в Киевском зоопарке: антистрессовые мероприятия для животных

Животные в Киевском зоопарке. Фото: Facebook Киевский зоологический парк

Ночью 16 мая во время вражеской атаки произошел взрыв в Киевском зоопарке. Мэр города сразу сообщил, что с животными будут проводить антистрессовые мероприятия.

Какие животные нуждаются в особом уходе и как они снимают стресс, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал представитель пресс-службы Киевского зоопарка Богдан.

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"Никаких психологов нет. Мэр немного преувеличивает об антистрессовых мерах. Но скажем так — животные, которые были рядом у места взрыва, получат одно антистрессовое мероприятие — усиленное питание лакомством. Потому что это животных очень унимает и успокаивает. Вот что грифам предложить, кроме мяса? Едят и чувствуют себя очень неплохо. Еноты то же самое" , — эксклюзивно сообщили в пресс-службе.

По словам работников, усиленное питание и доброе слово делают свое дело — животные чувствуют себя отлично.

Добавим, как узнало Новини.LIVE около эпицентра взрыва в зоопарке оказались птицы и еноты. Ни одно животное не пострадало.

Напомним, Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая. Эта атака стала уникальной с точки зрения плотности ракетных ударов, но большинство российских целей были сбиты.