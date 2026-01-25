Видео
Україна
Видео

Главная Киев Как отогревают от холода животных в зоопарке в Киеве — фото

Как отогревают от холода животных в зоопарке в Киеве — фото

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 17:39
Как Киевский зоопарк выживает во время блэкаутов — животных греют печкой
Животные греются в Киевском зоопарке. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сотрудники Киевского зоопарка круглосуточно работают, чтобы согреть гориллу Тони и других животных, которые страдают из-за низкой температуры во время блэкаутов. Работники приносят в печь дрова, чтобы в клетке примата поддерживалась комфортная температура.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Как отогревают животных в Киевском зоопарке

Пять раз в день работники зоопарка приносят в печь дрова, чтобы в клетке Тони поддерживалась температура +20 °C. Также там работают генераторы и аккумуляторные фонари.

Кроме того, сотрудники набирают воду, чтобы прожить в автономном режиме три дня после очередных российских атак. Только слон выпивает 150 литров воды в сутки.

Як відігрівають тварин в Київському зоопарку
Олени в зоопарке в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Тварини в Київському зоопарку
Животные в Киевском зоопарке. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Печка в зоопарке. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Начальник зоопарка Кирилл Трантин напомнил, что заявления городского головы Виталия Кличко, где он призвал киевлян уезжать из города из-за угрозы новых атак. По его словам, для 51-летней гориллы Тони и сотен других животных такой вариант невозможен.

"От российских атак страдают не только люди. Если некоторые жители столицы все же имеют возможность выехать в село к бабушке, у которой в доме есть печка, то для 51-летней гориллы Тони — это не вариант", — отметил Трантин.

Также он добавил, что забота о животных становится тяжелым психологическим бременем для персонала, который вынужден думать еще и о собственной безопасности и выживании.

"Каждый день — это борьба за тепло и электроэнергию", — подытожил директор зоопарка.

Напомним, 23 января Виталий Кличко заявил, что ситуация в Киеве крайне сложная и призвал выезжать из города. По его словам, может стать еще хуже.

В то же время Зеленский сообщал, что Киев не подготовился к ЧС в энергетике. Также президент отметил, что даже сейчас он не видит интенсивности в решении проблем.

Киев животные похолодание зоопарк морозы отключения света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
