Как Киевский зоопарк выживает во время блэкаутов — животных греют печкой

Животные греются в Киевском зоопарке. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сотрудники Киевского зоопарка круглосуточно работают, чтобы согреть гориллу Тони и других животных, которые страдают из-за низкой температуры во время блэкаутов. Работники приносят в печь дрова, чтобы в клетке примата поддерживалась комфортная температура.

Об этом сообщает Reuters.

Как отогревают животных в Киевском зоопарке

Пять раз в день работники зоопарка приносят в печь дрова, чтобы в клетке Тони поддерживалась температура +20 °C. Также там работают генераторы и аккумуляторные фонари.

Кроме того, сотрудники набирают воду, чтобы прожить в автономном режиме три дня после очередных российских атак. Только слон выпивает 150 литров воды в сутки.

Начальник зоопарка Кирилл Трантин напомнил, что заявления городского головы Виталия Кличко, где он призвал киевлян уезжать из города из-за угрозы новых атак. По его словам, для 51-летней гориллы Тони и сотен других животных такой вариант невозможен.

"От российских атак страдают не только люди. Если некоторые жители столицы все же имеют возможность выехать в село к бабушке, у которой в доме есть печка, то для 51-летней гориллы Тони — это не вариант", — отметил Трантин.

Также он добавил, что забота о животных становится тяжелым психологическим бременем для персонала, который вынужден думать еще и о собственной безопасности и выживании.

"Каждый день — это борьба за тепло и электроэнергию", — подытожил директор зоопарка.

Напомним, 23 января Виталий Кличко заявил, что ситуация в Киеве крайне сложная и призвал выезжать из города. По его словам, может стать еще хуже.

В то же время Зеленский сообщал, что Киев не подготовился к ЧС в энергетике. Также президент отметил, что даже сейчас он не видит интенсивности в решении проблем.