Київ оговтується після обстрілу — фоторепортаж з Лук'янівки

Як виглядає Лук'янівка після обстрілу балістикою — фоторепортаж
Росіяни 18 січня вдарили балістикою по Києву та пошкодили вхід до станції метро "Лук'янівська". Наразі на місці тривають роботи з відновлення.
Про це повідомляють Новини.LIVE в понеділок, 20 січня.
Як Київ оговтується від атаки
Через обстріл столиці було пошкоджено будівлю метро, сусідні будинки та водогін. Через це затопило прилеглу територію. Наразі на місці обстрілу комунальники ремонтують дорогу. Крім того, вже замінили дев'ять метрів водогону та змогли зберегти водопостачання. Також через атаку зазнав перший в Україні McDonald's.
Нагадаємо, станція метро "Лук'янівська" у Києві відновила роботу. Один із входів тимчасово зачинили через ворожий обстріл.
Через обстріл столиці вже вчетверте пошкоджено приміщення McDonald's, яке розташоване біля станції метро "Лук'янівська" в Києві. Представники популярної мережі обіцяли відновити ресторан.
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