Київ оговтується після обстрілу — фоторепортаж з Лук'янівки

У Києві ліквідовують наслідки ударів балістикою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Росіяни 18 січня вдарили балістикою по Києву та пошкодили вхід до станції метро "Лук'янівська". Наразі на місці тривають роботи з відновлення.

Про це повідомляють Новини.LIVE в понеділок, 20 січня.

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Через обстріл столиці було пошкоджено будівлю метро, сусідні будинки та водогін. Через це затопило прилеглу територію. Наразі на місці обстрілу комунальники ремонтують дорогу. Крім того, вже замінили дев'ять метрів водогону та змогли зберегти водопостачання. Також через атаку зазнав перший в Україні McDonald's.

Пошкоджений фасад будівлі у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Станція метро "Лук'янівська" пошкоджена через обстріл. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошкоджений дах у будівлі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальники працюють на місці обстрілу у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Спецтехніка комунальників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві замінюють водогін, пошкоджений внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальники приводять до ладу вулицю у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, станція метро "Лук'янівська" у Києві відновила роботу. Один із входів тимчасово зачинили через ворожий обстріл.

Через обстріл столиці вже вчетверте пошкоджено приміщення McDonald's, яке розташоване біля станції метро "Лук'янівська" в Києві. Представники популярної мережі обіцяли відновити ресторан.