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Як виглядає Лук'янівка після обстрілу балістикою — фоторепортаж

20 січня 2025 15:51
Ольга Антоновська - редактор
Київ оговтується після обстрілу — фоторепортаж з Лук'янівки
У Києві ліквідовують наслідки ударів балістикою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни 18 січня вдарили балістикою по Києву та пошкодили вхід до станції метро "Лук'янівська". Наразі на місці тривають роботи з відновлення.

Про це повідомляють Новини.LIVE в понеділок, 20 січня.

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Через обстріл столиці було пошкоджено будівлю метро, сусідні будинки та водогін. Через це затопило прилеглу територію. Наразі на місці обстрілу комунальники ремонтують дорогу. Крім того, вже замінили дев'ять метрів водогону та змогли зберегти водопостачання. Також через атаку зазнав перший в Україні McDonald's.

Як виглядає станція метро Лук'янівська після обстрілу
Пошкоджений фасад будівлі у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Як виглядає станція метро Лук'янівська після обстрілу
Станція метро "Лук'янівська" пошкоджена через обстріл. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Наслідки обстрілу станції метро Лук'янівська
Пошкоджений дах у будівлі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Комунальники прибирають наслідки обстрілу у Києві
Комунальники працюють на місці обстрілу у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Комунальники прибирають наслідки обстрілу у Києві
Спецтехніка комунальників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Комунальники прибирають наслідки обстрілу у Києві
Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Комунальники прибирають наслідки обстрілу у Києві
У Києві замінюють водогін, пошкоджений внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Комунальники прибирають наслідки обстрілу у Києві
Комунальники приводять до ладу вулицю у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, станція метро "Лук'янівська" у Києві відновила роботу. Один із входів тимчасово зачинили через ворожий обстріл.

Через обстріл столиці вже вчетверте пошкоджено приміщення McDonald's, яке розташоване біля станції метро "Лук'янівська" в Києві. Представники популярної мережі обіцяли відновити ресторан.

Київ метро обстріли балістична атака комунальні служби

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15:00 На Львівщині чоловік завдав ударів співрозмовнику — рішення суду

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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