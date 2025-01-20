Киев оправляется после обстрела — фоторепортаж с Лукьяновки

Как выглядит Лукьяновка после обстрела баллистикой — фоторепортаж
Россияне 18 января ударили баллистикой по Киеву и повредили вход в станцию метро "Лукьяновская". Сейчас на месте продолжаются работы по восстановлению.
Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 20 января.
Как Киев приходит в себя после атаки
Из-за обстрела столицы было повреждено здание метро, соседние дома и водопровод. Из-за этого затопило прилегающую территорию. Сейчас на месте обстрела коммунальщики ремонтируют дорогу. Кроме того, уже заменили девять метров водопровода и смогли сохранить водоснабжение. Также из-за атаки пострадал первый в Украине McDonald's.
Напомним, станция метро "Лукьяновская" в Киеве восстановила работу. Один из входов временно закрыли из-за вражеского обстрела.
Из-за обстрелов столицы уже в четвертый раз повреждено помещение McDonald's, которое расположено возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Представители популярной сети обещали восстановить ресторан.
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