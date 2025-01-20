Киев оправляется после обстрела — фоторепортаж с Лукьяновки

В Киеве ликвидируют последствия ударов баллистикой. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Россияне 18 января ударили баллистикой по Киеву и повредили вход в станцию метро "Лукьяновская". Сейчас на месте продолжаются работы по восстановлению.

Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 20 января.

Читайте также:

Как Киев приходит в себя после атаки

Из-за обстрела столицы было повреждено здание метро, соседние дома и водопровод. Из-за этого затопило прилегающую территорию. Сейчас на месте обстрела коммунальщики ремонтируют дорогу. Кроме того, уже заменили девять метров водопровода и смогли сохранить водоснабжение. Также из-за атаки пострадал первый в Украине McDonald's.

Поврежденный фасад здания в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Станция метро "Лукьяновская", поврежденная из-за обстрела. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Поврежденная крыша в здании. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальщики работают на месте обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Спецтехника коммунальщиков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальщики ликвидируют последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве заменяют водопровод, поврежденный в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальщики приводят в порядок улицу в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, станция метро "Лукьяновская" в Киеве восстановила работу. Один из входов временно закрыли из-за вражеского обстрела.

Из-за обстрелов столицы уже в четвертый раз повреждено помещение McDonald's, которое расположено возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Представители популярной сети обещали восстановить ресторан.