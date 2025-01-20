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Как выглядит Лукьяновка после обстрела баллистикой — фоторепортаж

20 января 2025 15:51
Ольга Антоновская - редактор
Киев оправляется после обстрела — фоторепортаж с Лукьяновки
В Киеве ликвидируют последствия ударов баллистикой. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ольга Антоновская - редактор

Россияне 18 января ударили баллистикой по Киеву и повредили вход в станцию метро "Лукьяновская". Сейчас на месте продолжаются работы по восстановлению.

Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 20 января.

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Из-за обстрела столицы было повреждено здание метро, соседние дома и водопровод. Из-за этого затопило прилегающую территорию. Сейчас на месте обстрела коммунальщики ремонтируют дорогу. Кроме того, уже заменили девять метров водопровода и смогли сохранить водоснабжение. Также из-за атаки пострадал первый в Украине McDonald's.

Как выглядит станция метро Лукьяновская после обстрела
Поврежденный фасад здания в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Как выглядит станция метро Лукьяновская после обстрела
Станция метро "Лукьяновская", поврежденная из-за обстрела. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Последствия обстрела станции метро Лукьяновская
Поврежденная крыша в здании. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Коммунальщики убирают последствия обстрела в Киеве
Коммунальщики работают на месте обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Коммунальщики убирают последствия обстрела в Киеве
Спецтехника коммунальщиков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Коммунальщики убирают последствия обстрела в Киеве
Коммунальщики ликвидируют последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Коммунальщики убирают последствия обстрела в Киеве
В Киеве заменяют водопровод, поврежденный в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Коммунальщики убирают последствия обстрела в Киеве
Коммунальщики приводят в порядок улицу в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, станция метро "Лукьяновская" в Киеве восстановила работу. Один из входов временно закрыли из-за вражеского обстрела.

Из-за обстрелов столицы уже в четвертый раз повреждено помещение McDonald's, которое расположено возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Представители популярной сети обещали восстановить ресторан.

Киев метро обстрелы балистическая атака коммунальные службы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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