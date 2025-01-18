Метро "Лук’янівська" відкрили у Києві після пошкоджень

Пошкоджена станція метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві станція метро "Лук’янівська", яка зазнала пошкоджень через ворожий обстріл, знову працює і приймає пасажирів. Там також тимчасово зачинили один з виходів.

Про це повідомляє Kyiv Metro Alerts.

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Працівники Київського метрополітену оперативно відновили роботу станції, прибрали касову залу від уламків скла та інших будівельних матеріалів, забезпечивши безпеку та комфорт для пасажирів.

Зруйнований фасад станції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Постраждала будівля McDonald's поруч. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наразі тимчасово змінений вхід і вихід на станцію "Лук'янівська". Вони відкриті у напрямку до торгового центру "Квадрат".

А от вихід у напрямку вул. Юрія Іллєнка тимчасово залишиться зачиненим через необхідність проведення додаткових робіт.

Нагадаємо, Росія здійснила обстріл Києва зранку, 18 січня. Уламки збитої ракети пошкодили житлові будинки, кілька автомобілів, вибили вікна. Відомо про трьох загиблих та трьох постраждалих внаслідок атаки.

Крім того, деякі мешканці Києва залишились без водопостачання через пошкодження трубопроводу від атаки.