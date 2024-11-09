Як живуть тварини у Чорнобильській зоні — унікальні фото
Попри війну та обстріли, у Чорнобильській зоні відчуження живуть лисиці, вовки, рисі, косулі, ведмеді, олені. Можна зустріти навіть здичавілих корів, які колись були свійськими.
Про тваринний світ Чорнобильської зони розповідається в матеріалі BBC.
Тваринний світ зони відчуження
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник створили у 2016 році. За кілька десятиліть внаслідок відсутності людей тут відновилася дика природа.
У заповіднику живе понад 300 видів хребетних тварин, з яких 75 занесені до Червоної книги України. Науковці спостерігають за ними, вивчають. До війни їх рахували за допомогою дронів. Проте тепер польоти безпілотників тут заборонені.
Один зі способів спостереження — фотопастки, десятки яких встановили по всій території зони відчуження.
Внаслідок окупації доступ до частини фотопасток було втрачено. Значна частина території закрита для науковців через замінування і близькість до кордонів.
Чорнобильську зону деокупували 1 квітня. Влітку 2022 року заповідник відновив роботу. Хоча росіяни пограбували офіси наукових співробітників і вивезли багато обладнання, деякі фотопастки збереглися і дають нам змогу побачити тваринний світ Чорнобильської зони власними очима.
Раніше ми розповідали, що Чорнобильську атомну електростанцію відвідала делегація фахівців у галузі ІТ-технологій з Рівненської АЕС.
Нагадаємо, що самоселів, які живуть у Чорнобильській зоні відчуження, регулярно відвідують працівники заповідника. Станом на зараз їх залишилось близько десяти.
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