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Як живуть тварини у Чорнобильській зоні — унікальні фото

9 листопада 2024 10:17
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Тварини у Чорнобильській зоні — унікальні фото
Лисиця в лісі Чорнобильської зони. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Попри війну та обстріли, у Чорнобильській зоні відчуження живуть лисиці, вовки, рисі, косулі, ведмеді, олені. Можна зустріти навіть здичавілих корів, які колись були свійськими.

Про тваринний світ Чорнобильської зони розповідається в матеріалі BBC.

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Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник створили у 2016 році. За кілька десятиліть внаслідок відсутності людей тут відновилася дика природа.

У заповіднику живе понад 300 видів хребетних тварин, з яких 75 занесені до Червоної книги України. Науковці спостерігають за ними, вивчають. До війни їх рахували за допомогою дронів. Проте тепер польоти безпілотників тут заборонені.

Один зі способів спостереження — фотопастки, десятки яких встановили по всій території зони відчуження.

Внаслідок окупації доступ до частини фотопасток було втрачено. Значна частина території закрита для науковців через замінування і близькість до кордонів.

Чорнобильську зону деокупували 1 квітня. Влітку 2022 року заповідник відновив роботу. Хоча росіяни пограбували офіси наукових співробітників і вивезли багато обладнання, деякі фотопастки збереглися і дають нам змогу побачити тваринний світ Чорнобильської зони власними очима.

тварини
Дикі кабани у зоні відчуження. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
лось
Олень у лісі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
дика корова
Здичавіла корова. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
вовки
Ведмідь у Чорнобильській зоні. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
вовк
Вовк у лісі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
тварини
Дикі коні у Чорнобильській зоні. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Раніше ми розповідали, що Чорнобильську атомну електростанцію відвідала делегація фахівців у галузі ІТ-технологій з Рівненської АЕС.

Нагадаємо, що самоселів, які живуть у Чорнобильській зоні відчуження, регулярно відвідують працівники заповідника. Станом на зараз їх залишилось близько десяти.

Україна Київ війна в Україні Чорнобильська АЕС дикі тварини

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